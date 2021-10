Mitä perheissä todella tapahtuu? – Pettäminen tekee hyvää vaan Ji.hlavan -dokumenttielokuvafestivaaleille

Keski-ikäinen nainen on pettänyt aviomiestään 40 vuoden ajan. Nyt hän reflektoi menneisyyttään ja suosittelee avioliiton ulkopuolista rakastajaa myös muille. Catarina Diehlin lyhytdokumentti Pettäminen tekee hyvää vaan on valittu arvostetun Ji.hlava-dokumenttielokuvafestivaalin lyhytelokuvien sarjaan, jossa se saa maailmanensi-iltansa. Haastattelimme elokuvan ohjaajaa Catarina Diehliä tämän uusimmasta lyhytelokuvasta, perheeseen liittyvistä tabuista ja animaation mahdollisuuksista.

Kokeellinen lyhytelokuva on osa Suomen elokuvasäätiön tukemaa Vaietut perhetarinat -sarjaa, johon kuuluu dokumentaarisia lyhytelokuvia. Vaietut perhetarinat valottavat perhe-elämän pimeämpää puolta ja käsittelevät siihen liittyviä tabuja. Ji.hlava documentary festival, Keski- ja Itä-Euroopan suurin dokumentaariseen elokuvaan keskittyvä festivaali, järjestetään Prahassa 26.–31.10. Pettäminen tekee hyvää vaan esittelee keski-ikäisen ja -luokkaisen naisen (Kati Outinen), joka ei häpeä tai kadu pettämistä, kuten on totuttu. Tämän rekkaa ajavaa aviomies on alati poissaoleva ja lapset käyvät päivä päivältä etäisemmiksi. Avioliiton ulkopuolinen suhde tuo kuitenkin helpotuksen yksinäisyyteen.

Catarina Diehl kertoo päätyneensä pettämisen teemaan, sillä halusi alun perin tehdä elokuvan tuntemastaan naisesta, joka pysyy avioliitossaan vain, koska avioero tuntuu niin hankalalta. Naisella on kuitenkin rakastaja, joka pysyy siististi ja visusti piilossa aviomieheltä ja lapsilta. “Tällainen on minusta niin kiehtovaa, koska en ole kokenut samaa. Joku siinä asetelmassa sotii vahvasti avioliiton periaatteita vastaan. Pitäisi rakastaa toista ja vaalia omaa pientä parisuhdetta, perhettä, joka on yhteiskunnan perustana. Ajatus vei sitten eteenpäin, ja kiinnostuin enemmän naisen asemasta ja roolista pettäjänä, joka hakee tyydytystä avioliiton ulkopuolelta. Naisen pettämistä pidetään laajasti vielä paljon pahempana kuin jos mies sen tekisi, ’onhan miehillä suurempi libido’ ja enemmän oikeuksia. Halusin kuulla naisilta, miksi ja miten he pettävät, joten laitoin ilmoituksen lehteen dokkaristani, ja tulihan sieltä soittoja!”

Diehlin aiempi lyhytdokumentti Vihaisen äidin tunnustuksia käsitteli äitiä, joka pelkää oman – myös lapsiin kohdistuvan – raivonsa hallitsemattomuutta. Elokuva kuvaa myös omien lapsuuden traumojen heijastumista omaan vanhemmuuteen. Mitä jos näkeekin yhtäkkiä peilissä oman väkivaltaisen vanhempansa? Diehl kertoo pohtineensa paljon perhe-elämää sanelevia yhteiskunnan normeja. Mitä perheissä todella tapahtuu? “Kuka elää sitä täydellistä perhe-elämää, ja mitä se on? Olen itse kasvanut keskellä myrskyisää avioeroa, ja silloin lapsena 80-luvulla avioero oli vielä harvinaista ja tabunalaista. Asioista oli vaikea puhua, ja mietin vieläkin miksi. Olen vuosien varrella ymmärtänyt, että kulissien takana tapahtuu kaikenlaista mistä ei puhuta. Haluaisin ymmärtää paremmin miksi ei ja tiedän että, tabut saattavat kahlita ihmisiä. Jos vain pääsisimme näistä kahleista, voisimme ehkä elää paremmin yhdessä.”

Diehl käyttää kokeellisissa elokuvissaan animaatiota, joka näyttää ikään kuin heijastavan päähenkilöiden sisäistä maailmaa ja kuvittavan rinnakkaisia todellisuuksia. “Animaation käyttö lähti siitä, että halusin peittää päähenkilöiden kasvoja, samalla heijastaen heidän sisäistä maailmaansa. Ehostan tarinoita rohkeasti ja vapaasti, mutta tässä piileekin elokuvakerronnan kauneus. Heti jonkun toisen kertoessa tarinaasi saa tarina jo uuden ulottuvuuden. Miksi en ottaisi tätä kertojan roolia avosylin vastaan? Taiteilijana voin lisätä jotain katsojakokemukseen. Se mitä näet on minun tulkintani, jota maustan vielä pikkuisen lisää. Näin pyrin tuomaan mukaan huumoria ja lämpöä usein erittäin vaikeisiinkin aiheisiin. Räikeät animaatiot kertovat myös, että asiat eivät ole niin yksiselitteisiä”, Diehl kuvaa.

Diehlillä on vielä mielessään lisää vaiettuja perhetarinoita, joihin hän haluaisi pureutua. “Ne ovat valmiita ja odottavat tuotantoon pääsemistä, toivottavasti vielä tämän vuoden puolella. Luvassa on lisää tabuja ja hankalia perhesuhteita, kertojinaan eri-ikäiset naiset, aina lapsesta 90-vuotiaaseen asti”, Diehl paljastaa.

Ji.hlava International Documentary Film Festival 26.–31.10.2021