Molodist-festivaalilla Ensilumi, Naurun varjolla ja Aalto

50. kertaa Ukrainan Kiovassa järjestettävä Molodist Kyiv International Film Festival alkaa 29.5.2021.

Festivaalin Molodist Teen Screen -kilpailussa on mukana Hamy Ramezanin ohjaama Ensilumi. Kyseinen sarja on tarkoitettu 10–14-vuotiaille suunnatuille elokuville. Turvapaikanhakijoina Suomeen tulleesta perheestä kertova Ensilumi sai kansainvälisen ensi-iltansa maaliskuussa Berlinalen Generation-sarjassa. Berlinale järjestää kesäkuussa elokuvateatterinäytöksiä festivaalille valituista elokuvista, jotka esitettiin maaliskuussa vain verkossa ammattilaisyleisölle. Ensilumen näytöspäivä Berliinissä on 12.6.

Molodistin Scandinavian Panorama -sarjassa kansainvälisen ensi-iltansa saa Reetta Aallon ohjaama draamakomedia Naurun varjolla. Stand up -koomikoksi ryhtyvästä naisesta kertova elokuva oli Suomessa ensi-illassa viime marraskuussa.

Scandinavian Panoramassa esitetään myös Virpi Suutarin ohjaama dokumenttielokuva Aalto.

Kuva: Naurun varjolla -elokuvasta, Harri Hinkka / Zodiak Finland