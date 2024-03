Neljä suomalaista lyhytelokuvaa Go Short -festivaalin kilpailussa

16. kertaa järjestettävä Go Short -festivaali on Alankomaiden suurin lyhytelokuvafestivaali. Magnifica: Kutsumaton vieras on kansainvälisessä ensi-illassa, Pilvi Takala on erikoisvieraana.

Kuva: Magnifica: Kutsumaton vieras / Polygraf

Go Short -festivaalin pääkilpasarjassa eurooppalaisille lyhytelokuville on mukana neljä suomalaistuotantoa. Elokuvasäätiön tukema lyhytdokumenttielokuva Magnifica: Kutsumaton vieras saa festivaalilla kansainvälisen ensi-iltansa.

Ville Koskisen ohjaama, Polygrafin tuottama elokuva nähtiin maaliskuussa Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpasarjassa. Se kertoo suomalaisten mökkeilijöiden ja hyytelösammaleläimen (pectinatella magnifica) rinnakkaiselosta.

Go Short -festivaalin eurooppalaisen kilpailun suomalaiselokuvat:

Flower Show (ohj. Elli Vuorinen )

) Magnifica: Kutsumaton vieras (ohj. Ville Koskinen )

) Nun or Never! (ohj. Heta Jäälinoja )

) Penan erikoiskuljetus (ohj. Anssi Kasitonni)

Taiteilija Pilvi Takala on valittu tänä vuonna festivaalin Maker in Focus -sarjan elokuvantekijäksi. Takalalta nähdään seitsemän lyhytelokuvaa vuosilta 2006–2020.

Festivaalin ohjelmistossa ovat mukana myös Pavel Andonovin Blue Note (European Audience Favorites -näytöksessä) sekä Matti Harjun Ecstasy (Kill Your Darlings -näytöksessä).

Go Short järjestetään Nijmegenissä 3.–8.4.2024.