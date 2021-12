Night of the Living Dicks pääsi Clermont-Ferrandin kilpailuun

Ilja Rautsin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva esitetään alkuvuodesta 2022 Ranskassa.

Clermont-Ferrandin festivaali, yksi merkittävimmistä kansainvälisistä lyhytelokuvajuhlista, on valinnut kansainväliseen kilpailuun 77 lyhytelokuvaa noin 6200 ehdotetusta elokuvasta. Suomesta mukana on Night of the Living Dicks.

Kauhukomediassa anonyymeista mulkkukuvista tarpeekseen saanut nainen löytää silmälasit, joilla näkee, ketkä miehet ovat todellisia mulkkuja. Elokuva sai ensi-iltansa Tampereen elokuvajuhlien kilpailussa maaliskuussa 2021, ja sitä on esitetty lukuisilla festivaaleilla, mm. Palm Springsin lyhytelokuvajuhlilla, Nordisk Panoramassa sekä Austinin Fantastic Festissä. Elokuvan ovat tuottaneet Mark Lwoff ja Misha Jaari Bufosta.

Clermont-Ferrand International Short Film Festival 28.1.–5.2.2022

International Competition

Night of the Living Dicks on mukana elokuvasäätiön kokoamassa Lyhytelokuvapäivän Väristyksiä-pop-up-paketissa, jonka voi tilata omaan Lyhytelokuvapäivän tapahtumaan. Lyhytelokuvapäivää vietetään 21.12.2021.

Lyhytelokuvapäivä