Nordic Nest haku käsikirjoittajille julkaistu

Nordic NESTin myötä MOIN Film Fund, The German Film Board (FFA) ja viisi pohjoismaista elokuvainstituuttia luovat uutta pohjaa käsikirjoitusten kehittelylle.

Hampurin elokuvajuhlien onnistuneen avauksen jälkeen on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen: MOIN Film Fund, The Five Nordics ja German Federal Film Board (FFA) etsivät kymmentä kokenutta käsikirjoittajaa Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista Nordic NEST -ohjelmaan.

Tavoitteena on työskennellä yhdessä pitkän elokuvan ja tv-draamasarjan ideoiden parissa Nordic NEST Spacessa Saksan Itämeren rannikolla ja esitellä ne myöhemmin Göteborgin elokuvajuhlilla showcase-osiossa ja verkostoitumistapahtumassa. Parhaat projektit voivat saada jopa 80 000 € kehittämisrahoitusta.

Haku käsikirjoittajille on avoinna 30. lokakuuta, 2025 asti.

Viisipäiväinen Nordic NEST Space järjestetään 12.–16. tammikuuta 2026 Schleswig-Holsteinin Itämeren rannikolla. Göteborgin elokuvajuhlilla (23. tammikuuta – 1. helmikuuta, 2026) valitut käsikirjoittajat tapaavat 20 tuottajaa Saksasta ja Pohjoismaista 25.–30. tammikuuta.

Kuka voi hakea?

Käsikirjoittajat Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista, jotka:

ovat toteuttaneet vähintään kaksi kaupallisesti julkaistua pitkää elokuvaa tai sarjan jaksoa.

hakevat mukaan alustavalla idealla (ei valmiilla käsikirjoituksella). Ohjelma keskittyy näytelmäelokuviin ja -sarjoihin, joten animaatio, dokumentti ja XR-formaatit eivät ole mukana.

ovat käytettävissä 12.–16. tammikuuta (Nordic NEST Space) ja 25.–30. tammikuuta 2026 (Göteborgin elokuvajuhlat). Göteborgissa kaksi päivää on varattu Nordic NESTille. Tarkat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hankkeeseen valitaan viisi käsikirjoittajaa Saksasta ja viisi Pohjoismaista.

Mitä tapahtuu NEST Spacessa?

Työviikkoa ohjaa Le Groupe Ouest, yksi Euroopan innovatiivisimmista käsikirjoitusten kehittelyalustoista. MOIN Film Fundin kehittämä NEST-ohjelma on jo osoittanut toimivuutensa Saksassa, ja nyt se mukautetaan tukemaan kansainvälisten fiktioprojektien yhteiskehittämistä. Työn painopiste on uusien näkökulmien luomisessa ja osallistujien ideoiden ja tarinoiden parhaassa mahdollisessa hyödyntämisessä. Ei mestarikursseja, ei arvostelua, ei odotuksia lopputuloksesta.

Mitä tapahtuu Göteborgissa?

Göteborgin elokuvajuhlilla kymmenen käsikirjoittajaa tapaavat 20 valittua huipputuottajaa Saksasta ja Pohjoismaista ja esittelevät NEST Spacessa kehitetyt ideansa verkostoitumistapahtumassa.

Huom! Vain tuottajat, jotka osallistuivat Nordic NESTin avaukseen Hampurissa syyskuussa, voivat hakea mukaan. Erillinen haku on nyt avoinna heille.

Mitä tapahtuu valituille projekteille?

MOIN Film Fund myöntää automaattisesti jopa 20 000 € käsikirjoituksen kehittelyrahoitusta jokaiselle projekti-idealle, joka yhdistää saksalaisen ja pohjoismaisen tuotantoyhtiön verkostoitumistapahtuman jälkeen. Alkuvaiheen kirjoittamisen jälkeen kolmelle valitulle projektille myönnetään jopa 60 000 € lisärahoitusta käsikirjoitukseen. Kehitellyt projektit esitellään kansainväliselle yleisölle vuoden 2026 Hampurin elokuvajuhlilla.

Mitä kustannuksia katetaan?

Nordic NEST Space: matkakulut, majoitus ja ruokailut kaikille osallistujille.

Göteborgin elokuvajuhlat: matkakulut ja ruokailut verkostoitumistapahtumien aikana. Majoitus katetaan vain kahdelta päivältä, jolloin Nordic NEST -tapahtumat järjestetään.

Miten haet mukaan?

Nordic NESTin hakusivuston kautta: https://nordic-nest.moin-filmfoerderung.de/.

CV:n ja aiemman työnäytön lisäksi tarvitsemme enintään kolmen minuutin esittelyvideon sekä lisätietoa projektistasi. Kaikki materiaali tulee toimittaa englanniksi.

Lisätietoja Nordic NESTistä:

moin-filmfoerderung.de/nordicnest.