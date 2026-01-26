Nordic NEST yhteistyöhanke Göteborgin elokuvajuhlilla 2026 – mukana kaksi suomalaishanketta

Göteborg, 26. tammikuuta 2026 – Kymmenen käsikirjoittajaa, 20 tuottajaa, kuusi maata: Göteborgin elokuvajuhlilla Nordic NEST -hanke, jonka toteuttavat MOIN Film Fund, Saksan liittovaltion elokuvalautakunta (FFA) sekä The Five Nordics, siirtyy ratkaisevaan vaiheeseensa. Tavoitteena on tuottaa uusia elokuva- ja TV-draama projekteja kansainvälisille markkinoille.

Itämeren rannikolla toteutetun yhteisen tarinoiden kehittelytapahtuman jälkeen kymmenen valittua käsikirjoittajaa tapaa 20 tuottajaa Saksasta, Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista Göteborgin elokuvajuhlilla. Yhteistyössä yhden Euroopan innovatiivisimmista käsikirjoituskehitysalustoista Le Groupe Ouestin kanssa järjestettävässä kuratoidussa matchmaking-prosessissa muodostetaan uusia pohjoismais–saksalaisia yhteistyötiimejä. Nordic NEST huipentuu kehiteltyjen elokuva- ja sarjaprojektien esittelyyn Filmfest Hamburgissa 2026.

Käsikirjoittajat

Nordic NEST -hankkeen ytimessä ovat käsikirjoittajien ideat ja siksi viisipäiväinen Nordic NEST Space -työskentelyjakso Schleswig-Holsteinin Itämeren rannikolla oli tärkeä etappi. Tammikuun puolivälissä kymmenen käsikirjoittajaa Saksasta ja Pohjoismaista työskenteli siellä uusien projektien parissa. Käsikirjoittajat valitsi osallistujamaiden asiantuntijaraati, ja hakemuksia tuli yli 150.

Seuraavat käsikirjoittajat ja projektit osallistuvat hankkeen seuraavaan vaiheeseen Göteborgissa:

Toby Chlosta (Saksa): Hold Your Horses

Joakim Granberg (Ruotsi): Double Fault

Anna Gutto (Norja): Ibsen’s Dollhouse

Sarah M. Kempen (Saksa): Magic Ensemble

Eva-Maria Koskinen (Suomi): Deeper

Stefanie Ren (Saksa): White Noise

Valeria Richter (Tanska): Cargo Crime

Jonas Rothlaender (Saksa): Beyond the Fence

Henner Schulte-Holtey (Saksa): Flesh and Blood

Oskari Sipola (Suomi): Echo Valley

Tuottajat

Nordic NEST -hankkeen käynnistyessä Filmfest Hamburgissa 60 tuottajaa Saksasta ja Pohjoismaista kokoontui työ- ja verkostoitumistapaamiseen. Tästä joukosta rahoitusorganisaatiot valitsivat yhdessä kymmenen saksalaista ja kymmenen pohjoismaista tuottajaa. He tapaavat nyt kymmenen käsikirjoittajaa matchmaking-tilaisuudessa osana 49. Göteborgin elokuvajuhlia (23.1.–1.2.), joka toimii Nordic NESTin kumppanina.

Göteborgiin osallistuvat tuottajat:

Leif Alexis (Sommerhaus Serien, Saksa)

Erik Andersson (Läskfilm, Ruotsi)

Wiebke Andresen (Letterbox, Saksa)

Solmaz Azizi (Studio Zentral, Saksa)

Finn Gjerdrum (Paradox, Norja)

Verena Gräfe-Höft (Junafilm, Saksa)

Linus Günther (Klinker Film, Saksa)

Janne Hjeltnes (Empathitude Pictures, Norja)

Charlotte Hjordt (Zentropa, Tanska)

Birkir Blær Ingólfsson (ACT4, Islanti)

Per Janérus (Harmonica Films, Ruotsi)

Frauke Kolbmüller (Oma Inge Film, Saksa)

Lea Løbger (True Content Production, Tanska)

Mark Lwoff (Oy Bufo Ab, Suomi)

Max Malka (Banijay Finland, Suomi)

Jennifer Mueller von der Haegen (Weydemann Bros. Film, Saksa)

Andreas Pfohl (Odeon Fiction, Saksa)

Tinna Proppé (Sellout, Islanti)

Karsten Stöter (ROW Pictures, Saksa)

Jamila Wenske (Achtung Panda!, Saksa)

Mitä Göteborgin jälkeen?

Jokaiselle käsikirjoittajalle, joka muodostaa yhteistyötiimin saksalaisen ja pohjoismaisen tuotantoyhtiön kanssa maaliskuuhun 2026 mennessä, MOIN Film Fund myöntää enintään 20 000 € rahoitusta käsikirjoituksen synopsiksen kehittelyä varten. Synopsisvaiheen jälkeen kolmelle projektille myönnetään lisärahoitusta käsikirjoituksen kehittelyyn, enintään 60 000 € per projekti. Koko prosessi huipentuu Filmfest Hamburgissa 2026, jossa kymmenen kehiteltyä projektia esitellään ensimmäistä kertaa kansainvälisille markkinoille.

Nordic Nestistä

Nordic NEST on MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holsteinin aloite yhteistyössä Saksan liittovaltion elokuvalautakunnan (FFA) ja Five Nordics -allianssin kanssa, johon kuuluvat Tanskan elokuvainstituutti, Suomen elokuvasäätiö, Islannin elokuvakeskus, Norjan elokuvainstituutti ja Ruotsin elokuvainstituutti.

MOIN Filmförderungin kehittämä NEST-ohjelma on osoittautunut menestyksekkääksi Saksassa, ja nyt sitä toteutetaan ensimmäistä kertaa kansainvälisesti. Nordic NEST etsii uusia polkuja projektien kansainväliseen yhteiskehittelyyn ja luo vahvan perustan tuleville yhteistuotannoille Saksan ja Pohjoismaiden välillä.

Lisätietoja Nordic NESTistä löytyy täältä.