Nordisk Panoramassa suomalaisia elokuvia ja hankkeita

Dokumenttielokuvien kilpailussa on mukana kolme suomalaiselokuvaa. Kotimaisia lyhytelokuvia kilpasarjoihin valikoitui kuusi. Myös Forumissa on useita suomalaishankkeita pitchaamassa.

Kuva: Palvelus / Tekele Productions

Malmössa järjestettävä Nordisk Panorama on Pohjoismaiden keskeisimpiä dokumentti- ja lyhytelokuvan näyttämöitä. Festivaali järjestetään 22.–27. syyskuuta.

Pitkien dokumenttielokuvien kilpasarjaan 15 elokuvan joukkoon pääsi kolme elokuvasäätiön tukemaa suomalaiselokuvaa, jotka kaikki ovat olleet jo kansainvälisessä ensi-illassa sekä levityksessä Suomessa: Kultainen maa kilpaili jo alkuvuodesta Göteborgin elokuvajuhlilla, Invisible Demons – tuhon merkit oli maailmanensi-illassa Cannesin ohjelmistossa viime vuonna, ja Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja sai kansainvälisen ensi-iltansa elokuun alkupuolella Locarnossa.

Lyhytelokuville Nordisk Panoramassa on kolme kilpasarjaa. Parhaan pohjoismaisen lyhytelokuvan tittelistä kisaavat Anssi Kasitonnin Le Saboteur sekä Tuisku Lehdon True Bug. Mukana on myös elokuvasäätiön tukema ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto, Elisabeth Marjanovic Cronvallin ohjaama Reptilhjärnan. Elokuvan osatuottaja on Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamusta.

Muita elokuvasäätiön tukemia elokuvia kilpasarjoissa ovat Mikko Mäkelän lyhytdraama Palvelus (New Nordic Voice) ja Kaisa Penttilän lyhytanimaatio Maihinnousu (Young Nordic).

Kilpasarjat

Best Nordic Documentary

Kultainen maa / ohj. Inka Achté / Suomi, Norja, Ruotsi 2022

Invisible Demons – tuhon merkit / ohj. Rahul Jain / Suomi, Saksa, Intia, 2021.

Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja / ohj. Susanna Helke / Suomi, 2022.

A House Made of Splinters / ohj. Simon Lereng Wilmont / Tanska, Suomi, Ukraina, Ruotsi, 2022

Best Nordic Short

Le Saboteur / ohj. Anssi Kasitonni / Suomi, 2022

True Bug / ohj. Tuisku Lehto / Suomi, 2022.

Reptilhjärnan / ohj. Elisabeth Marjanovic Cronvall / Ruotsi, Suomi, 2022

New Nordic Voice

Fardosa / ohj. Iqlaas Osman, Anton Tammi, Rukia Mahamed / Suomi, 2021

Palvelus / ohj. Mikko Mäkelä / Suomi, 2022

Blue Note / ohj. Pavel Andonov / Suomi, UK, 2022

Young Nordic

Maihinnousu / ohj. Kaisa Penttilä / Suomi, 2021

Nordisk Panorama Forum

Pitchattavat hankkeet

Clout Chasers – like, follow and love me / ohj. Krista Moisio, Anna-Maija Heinonen / Polygraf

In a Box / ohj. Liinu Grönlund, Okku Nuutilainen / Tuffi Films

Regina / ohj. Panu Suuronen / Mediawan Finland

Like Father Like Son / ohj. Jukka Kärkkäinen / Mouka Filmi

Last Carriage / ohj. Inka Achté / napafilms

Observer+

Finnish Bears – Suomen karhut / ohj. Otso Alanko / Kameron

Minä rakastan sinua (My Beloved Child / ohj. Joonas Berghäll / Oktober

The Last Chapter / ohj. Mohamed El Aboudi / Icebreaker Productions

Do No Harm / ohj. Satu Majava, Joel Tainio / Kolmas Näytös

Syttymispiste (Burn the Ginger) / ohj. Oskari Pastila / Emerald Gate Industries

