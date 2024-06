Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu 

Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n tiedote

Opas epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla on julkaistu APFI:n verkkosivuilla. Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi .

“Suosittelemme oppaan käyttöä kaikille av-alalla toimiville yrityksille, organisaatioille, järjestöille ja yhdistyksille, mutta sen ei ole tarkoitus korvata työpaikka- ja tuotantokohtaisia käytäntöjä, vaan ohjeistus on tarkoitettu tueksi elokuva- ja tv-alalla toimiville”, toteaa APFI:n toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa.

Oppaassa on yhteistyökumppanina 44 eri audiovisuaalisen alan organisaatiota ja järjestöä Suomesta ja sen on koordinoinut APFI ry. Oppaan yhteistyökumppanit sitoutuvat yhdessä ehkäisemään elokuva- ja tv-alalla esiintyvää häirintää, ja sen avulla pyritään kohti kaikille turvallisempaa av-alaa.

APFI:lla on käynnissä muitakin häirinnän ehkäisyn toimenpiteitä, johon kuuluu oppaan lisäksi epäasiallisen käytöksen havaintolomake sekä syksyllä käynnistyvät häirintään puuttumiseen ja ehkäisyyn liittyvät koulutukset.

Joulukuusta 2022 lähtien käytössä olleen havaintolomakkeen avulla kenen tahansa on mahdollista ilmoittaa APFI:n jäsenyritysten toiminnassa mahdollisesti ilmenneestä epäasiallisesta käytöksestä, häirinnästä tai muusta väärinkäytöksestä. Kaikki havaintolomakkeella annetut havainnot välitetään vain APFI:n toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaalle ja jokainen ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ilmoituksen tekijän ja kohteen yksityisyyttä suojellen.

Syksyllä 2024 osana APFI:n Avaus-vastuullisuushanketta pilotoidaan toimintamalli häirinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen av-tuotannoissa. Pilottikoulutuksissa työnantajat ja työntekijät tutustuvat siihen, mitä häirinnällä tarkoitetaan, häirintäyhdyshenkilönä toimimiseen sekä turvallisemman tilan luomiseen ja ylläpitoon. Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille. Saat tiedon ilmoittautumisen aukeamisesta tilaamalla APFIn uutiskirjeen. Avaus-hanke on EU:n Next Generation -ohjelman rahoittama.