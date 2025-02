Uusi opaskirja auttaa kehittämään inhimillisesti kestävää työelämää av-alalla

Lähes jokainen meistä viettää merkittävän osan elämästään töissä, minkä vuoksi työelämän mielekkyydellä ja työhyvinvoinnilla on suuri merkitys. Juuri julkaistu Opaskirja inhimillisesti kestävän työelämän rakentamiseen av-alalla auttaa kehittämään työelämäänsä haluamaansa suuntaan.

Kuva: Sami Kuokkanen 2024

Ihmiset ja heidän hyvinvointinsa on uuden työkirjan Opaskirja inhimillisesti kestävän työelämän rakentamiseen av-alalla keskiössä. Käytännönläheinen kirja tarjoaa lukijalleen tutkittuun tietoon perustuen kokonaiskuvan työelämään ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Kirja sopii työkaluksi jokaiselle, joka haluaa kehittää, rakentaa tai vahvistaa itselleen mielekästä työelämää ja -hyvinvointia. Opas on suunnattu audiovisuaalisen alan työntekijöille, yrittäjille ja työnantajaorganisaatioille. Erilaisissa johto- ja esihenkilöasemassa toimivat henkilöt voivat myös hyödyntää opasta organisaation, työyhteisön tai yksittäisten yksiköiden työelämän ja -hyvinvoinnin rakentamiseen ja kehittämiseen.

Vaikka oppaan sisältö on suunniteltu audiovisuaalisen alan ominaispiirteet huomioiden, se sopii käytettäväksi myös muilla aloilla.

Oppaan on suunnitellut ja toteuttanut kauppatieteiden tohtori sekä oikeustieteiden maisteri Pia Naarajärvi, joka on toiminut jo yli 20 vuoden ajan audiovisuaalisella alalla eri tehtävissä, kuten liikkeenjohdon konsulttina, juristina, kehittäjänä, kouluttajana ja sparraajana. Viimeiset kymmenen vuotta Naarajärvi on keskittynyt valmennukseen ja työelämän sekä audiovisuaalisen alan kehittämiseen.

Opaskirja on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään oman itsetuntemuksen kehittämiseen. Se auttaa tunnistamaan ja kartoittamaan esimerkiksi omia vahvuuksiaan, persoonallisuuden piirteitään, osaamistaan, verkostojaan, mielenkiinnon kohteitaan sekä arvojaan. Lisäksi ensimmäisessä osassa tarkastellaan sitä, mistä oma työelämä tällä hetkellä koostuu, miten tunnistaa omat kykynsä ja taitonsa työelämässä, miten hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan sekä minkälainen rooli työllä on lukijan elämässä.

Toisessa osassa pureudutaan syvemmin yksilöön osana työyhteisöä. Se auttaa esimerkiksi hahmottamaan, mistä työn voimavarat koostuvat, miten luottamus ilmenee työyhteisössä, miten työstä voi palautua kestävästi sekä missä omat rajat ja ylikuormituspisteet menevät. Lisäksi opaskirja auttaa tunnistamaan ne asiat, joihin voi itse vaikuttaa omassa työelämässään. Toisessa osassa käydään tiiviisti läpi myös keskeistä työlainsäädäntöä.

Jokaisen käsitellyn teeman alla on tehtäviä ja kysymyksiä pohdittavaksi, joiden avulla voi tarkemmin työstää, miten käsitelty osa-alue vaikuttaa omaan työhyvinvointiin. Opaskirjaa voivat hyödyntää niin yksilöt kuin yhteisöt kehittäessään työelämää toivomaansa suuntaan, ja tehtävät ja kysymykset sopivat käsiteltäväksi niin yksin kuin ryhmissä.

Oppaan julkaisua ovat tukeneet Suomen elokuvasäätiö ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK).

Tutustu opaskirjaan (siirryt sivulle chiefhappinessofficer.fi)