Pimeiden öiden elokuvajuhlaa

Keskellä vuoden pimeintä aikaa järjestetään jälleen PÖFF – Tallinnan pimeiden öiden elokuvafestivaali. Kaikkien aikojen 25. festivaali järjestetään Tallinnassa 12.–28. marraskuuta. Tänä vuonna mukana on jälleen laaja kattaus suomalaista elokuvaa, niin festivaalisuosikkeja, lyhytelokuvia, lastenelokuvia kuin pari maailmanensi-iltaakin. Festivaalin rinnalla järjestetään tuttuun tapaan myös ammattilaisille suunnattu Baltic Event -tapahtuma.

Kuva: Maihinnousu / Hannu Käki

Pimeitä aikoja – Pimeiden öiden elokuvia

Official Selection – Out of Competition eli kilpailun ulkopuolisessa pääsarjassa nähdään Suomen Oscar-ehdokas Hytti nro 6, joka on jo ehtinyt kiertää lukuisilla elokuvafestivaaleilla. Juho Kuosmasen humaani teos kuljettaa katsojan junamatkalle Moskovasta Murmanskiin. Official Selection -kilpasarjassa saa puolestaan maailmanensi-iltansa Aku Louhimiehen Odotus. Pääosaa näyttelevän Inka Kallénin kanssa käsikirjoitettu elokuva tuo Juhani Ahon Papin Rouvan tähän päivään. Elokuvan tuotannossa on pyritty minimoimaan hiilidioksidipäästöt.

Nykyelokuvan laaja-alaisilla laineilla seilaavassa Current Waves -sarjassa esitetään Teemu Nikin Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Normeja ravisteleva rakkaustarina on saanut tunnustusta useilla kansainvälisillä festivaaleilla. Elokuva voitti muun muassa aiemmin syksyllä Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon.

Kauhuun ja fantasiaan sukeltavassa Midnight Shivers -sarjassa nähdään kansainvälinen vähemmistöyhteistyötuotanto The Innocents. Norjalaisen Eskil Vogtin ohjaamassa elokuvassa kauhun lähteenä ovat lapset, jotka huomaavat omaavansa paranormaaleja kykyjä.

Nousevien kykyjen lyhytelokuvakilpasarjassa pureudutaan ihmisen ja muun luonnon väliseen suhteeseen ihmiskeskeistä maailmankuvaa horjuttaen. Sarjassa nähdään Ida-Maria Olvan Mehiläiskesä, jonka ilmastoahdistuksesta kärsivä päähenkilö Eedi päättää perustaa oman mehiläistarhan. Eedi saa äitinsä avuksi, mutta uudenlainen puhde tuo esiin myös sukupolvien välisen kuilun.

Vaihtoehtoisen lyhytelokuvan Vitamins-sarjassa nähdään marraskuun pimeyteen piristystä tuovia elokuvia. Poreilevan sarjan suomalaisedustus on Lauri Haukkamaan Naapurit, joka saa Tallinnassa kansainvälisen ensi-iltansa. Haukkamaan lyhytelokuvassa kutsumaton vieras kärjistää naapurusten välit.

Festivaaleilla nähdään myös laaja kirjo nuoremmalle yleisölle suunnattua elokuvaa. Lastenelokuvien kilpasarjassa saa maailmanensi-iltansa Ira Carpelanin The Exploits of Moominpappa – Adventures of a Young Moomin. Pala-animaatio perustuu Tove Janssonin 50-luvulla ilmestyneeseen teokseen Muumipapan urotyöt. Elokuvassa Muumipappa valottaa nuoruutensa seikkailuja.

Kilpasarjan ulkopuolella nähdään Marja Pyykön Sihja – Kapinaa ilmassa. Kaupunkilaislapsen ja keijun ystävyydestä kertova elokuva on ehtinyt jo kiertää lukuisilla kansainvälisillä festivaaleilla. Sihjaa näyttelevä Elina Patrakka palkittiin Malmön BUFF-elokuvafestivaaleilla Nordic Star -palkinnolla. Ystävyyden lisäksi elokuva koskettaa myös ajankohtaista ympäristökriisin teemaa.

Lasten animoitujen lyhytelokuvien kilpasarjassa nähdään puolestaan Kaisa Penttilän Maihinnousu. Eläintarhaan sijoittuva lajien kohtaaminen voitti parhaan lyhytelokuvan palkinnon Fredrikstadin animaatiofestivaaleilla. Elokuva tutkii, kuinka erilaiset olennot voivat elää keskenään rinta rinnan.

Industry@Tallinn & Baltic Event – Kohtaamispaikka elokuva-alan ammattilaiselle

Tuttuun tapaan Pimeiden öiden rinnalla järjestetään Baltic Event, jossa elokuva-alan ammattilaiset pääsevät esittelemään orastavia elokuvahankkeitaan. Co-production market -tapahtumassa, joka suo kohtaamispaikan yhteistuottajaa, rahoitusta tai levittäjää etsiville elokuville, esitellään tänä vuonna Laura Hyppösen ohjaama ja Greenlit Productionsin tuottama Lex Julia.

Kehkeytyvien elokuvahankkeiden Works In Progress -tapahtumassa nähdään puolestaan Inari Niemen ohjaama ja Lucy Loves Drama Oy:n tuottama Light Light Light. Elokuva perustuu Vilja-Tuulia Huotarisen Valoa valoa valoa -teokseen, joka ilmestyi kymmenen vuotta sitten.

PÖFF – Tallinnan pimeiden öiden elokuvafestivaali 12.–28. marraskuuta