Pohjoismainen fokus Transsilvanian elokuvajuhlilla

Festivaali järjestetään 9.–18.6.2023 Romanian Cluj-Napocassa.

Kuva: Neljä pientä aikuista / Mitro Härkönen, Tuffi Films

Transsilvanian kansainväliset elokuvajuhlat järjestää yhteistyössä Scandinavian Films -organisaation kanssa pohjoismaisen elokuvan fokuksen osana tämän vuoden ohjelmistoaan. Scandinavian Films koostuu pohjoismaiden kansallisista elokuvainstituuteista, joita Suomesta edustaa Suomen elokuvasäätiö. Kuratointiin on osallistunut myös Göteborgin elokuvajuhlat.

Suomesta ohjelmistoon valikoituneet uudet elokuvat ovat:

Selma Vilhusen draama Neljä pientä aikuista

draama Neljä pientä aikuista Juho Kuosmasen filmatisointi Hytti nro 6

filmatisointi Hytti nro 6 J-P Valkeapään rikosdraama Hetki lyö

rikosdraama Hetki lyö Klaus Härön draama Rakkaani merikapteeni

draama Rakkaani merikapteeni Tia Kouvon esikoispitkä Mummola

esikoispitkä Mummola Reetta Huhtasen lastenelokuva Kiljuset!

Mummola on mukana festivaalin kansainvälisessä kilpasarjassa. Elokuva sai ensi-iltansa Berlinalen Encounters-kilpasarjassa, josta se matkasi New Yorkin New Directors/New Films -tapahtumaan. Kesäkuussa Mummola esitetään myös Sydneyn elokuvajuhlilla Australiassa.

Fokus-ohjelmistoon kuuluu myös klassikkonäytöksiä. Suomea edustaa Rauni Mollbergin ohjaama Maa on syntinen laulu (1973), joka esitetään remasteroidulta kopiolta.

TIFF Nordic Cinema Focus