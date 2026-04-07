Pohjoismainen ympäristöstandardi NES käyttöön av-tuotannoissa

Nordic Ecological Standard NES tulee pakolliseksi rahoituskriteeriksi kaikissa Pohjoismaissa tämän ja ensi vuoden aikana.

Viime syksynä julkaistu elokuva- ja tv-tuotannoille tarkoitettu ympäristöstandardi otetaan käyttöön kaikissa Pohjoismaissa tämän vuoden aikana. Suomen elokuvasäätiö lanseeraa standardin käytön ensin vapaaehtoisena, ennen kuin siitä tulee pakollinen tuotantotuen kriteeri vuoden 2027 alussa.

NES sisältää yhteensä 38 kriteeriä, joista 23 on pakollisia ja loput suositeltavia. Pakollisista kriteereistä tuotanto voi valita enintään viisi poikkeamaa, jolloin täytettäviä pakollisia kriteereitä on yhteensä 18.

NES kattaa kaikki audiovisuaalisen tuotannon lajityypit ja tuotantovaiheet kehittelystä jälkituotantoon. Standardi pohjautuu Saksassa ja Itävallassa jo käytössä oleviin audiovisuaalisen tuotannon ympäristöstandardeihin ja tukee kestävien tuotantokäytäntöjen juurtumista alalle.

Tutustu NES standardiin

Pohjoismaiset elokuvainstituutit ovat sopineet ottavansa NES-standardin käyttöön pakollisena rahoituskriteerinä tuotantotukea saaneille hankkeille vuosien 2026 ja 2027 aikana. Suomen elokuvasäätiö ottaa standardin käyttöön siten, että sen noudattaminen on vapaaehtoista vuonna 2026 tukea saaneille tuotannoille. Vuoden 2027 alusta alkaen NES on pakollinen osa tuotantotuen ehtoja.

Vuosi 2026 tarjoaa tuotannoille mahdollisuuden tutustua standardiin ja harjoitella sen soveltamista käytännössä ennen pakollista käyttöönottoa.

NES-standardia ylläpitää ja kehittää jäsenorganisaatioista koostuva neuvottelukunta ja sen nimeämä hallitus. Jäseneksi voivat liittyä pohjoismaiset elokuva-alan toimijat. Suomesta mukana ovat tällä hetkellä Suomen elokuvasäätiö, Audiovisual Producers Finland APFI ja Elisa Viihde. Kukin jäsenenä oleva rahoittaja, tilaaja tai palveluntarjoaja päättää itse, miten standardia sovelletaan sen toiminnassa.

Suomen elokuvasäätiössä standardin käyttöönotosta vastaa ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen.

Elokuvasäätiö järjestää infotilaisuuden NES standardin käyttöönotosta tiistaina 5. toukokuuta 2026 klo 13 alkaen Kino K13:ssa. Tilaisuus on suunnattu tuotajille, tuotantopäälliköille ja linjatuottajille, ja siellä käydään läpi standardin kriteeristöä käytännön toimenpiteiden kautta. Kutsu tilaisuuteen lähetetään huhtikuun lopulla.

Lisätietoja:

Kaisa Astikainen

Ympäristökoordinaattori

p. 044 902 6480

kaisa.astikainen@ses.fi