Risto Jarva -palkinto Elina Talvensaaren elokuvalle How to Please

Suomen elokuvasäätiö myönsi jälleen Tampereen elokuvajuhlilla 10 000 euron arvoisen Risto Jarva -palkinnon.

Kuva: Joonas Pulkkanen / Elokuvayhtiö Aamu

Risto Jarva -tuomaristo myönsi tämän vuoden palkinnon Elina Talvensaarelle lyhytdokumenttielokuvastaan How to Please. Elokuvassa kuullaan Suomeen sotaa paenneen irakilaisen Wedin kokemuksista viranomaisten kanssa. Perusteluissa todetaan:

”Tämä vahva ja ajankohtainen elokuva on humaani kuvaus epäinhimillisestä järjestelmästä. Päähenkilön sitkeys epäoikeudenmukaisen ja kasvottoman byrokratian rattaissa koskettaa. Pelkistetty mise-en-scène antaa tilaa Wedin samaistuttavalle tarinalle.”

Elokuvan ovat tuottaneet Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamulle. How to Please sai ensi-iltansa viime syksynä Amsterdamin IDFA-festivaalilla, ja se on parhaillaan ehdolla parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkintoon.

Suomen elokuvasäätiö on jakanut Risto Jarva -palkintoa Tampereen elokuvajuhlilla vuodesta 1979. Elokuvantekijä Risto Jarvan (1934–1977) muistoksi perustettu palkinto myönnetään taiteellisin perustein henkilökohtaisena apurahana tekijälle tai tekijäryhmälle. Tänä vuonna tuomaristoon kuuluivat Kaisu Isto, Helinä Kuusela ja Tatu Pohjavirta.

Tampereen elokuvajuhlat