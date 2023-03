Risto Jarva -palkinto Iiti Yli-Harjan elokuvalle Blush – An Extraordinary Voyage

Suomen elokuvasäätiön myöntämän 10 000 euron arvoisen Risto Jarva -palkinnon saa tänä vuonna Iiti Yli-Harja ohjaamastaan ja käsikirjoittamastaan elokuvasta Blush – An Extraordinary Voyage. Palkinto jaettiin lauantaina 11.3.2023 Tampereen elokuvajuhlilla.

Kyseessä on dokumentaarinen animaatiolyhytelokuva 18-vuotiaasta Fatusta, joka on ensimmäistä kertaa lähdössä ulos julkisesti meikattuna. Elokuvassa kauppareissu näyttäytyy jännittävänä kuumatkana. Tukena Fatulla on paras ystävä, autismin kirjolla oleva räiskyvä Rai, jonka tuella uskaliaasta matkasta on ehkä helpompi selvitä.

Tuomaristo toteaa palkintoperusteissaan:

”Risto Jarva -palkinto on Suomen elokuvasäätiön jakama vuosittainen tunnustuspalkinto, joka jaetaan kotimaiselle elokuvalle, joka on uutta luovaa, omaperäistä ja persoonallista.

Festivaalin aikana olemme nähneet sekä formaatiltaan että sisällöltään uutta kokeilevaa elokuvaa. Teokset ovat olleet hätkähdyttäviä, vaikuttavia ja avanneet näkökulmia moniin maailmoihin, tai jopa avaruuteen.

Palkittu elokuva on pinnalta kevyt kuin puuteri. Tarina hyödyntää oivaltavasti avaruuselokuvien konventioita. Seikkailu naurattaa, sitten kouraisee ja koskettaa.

Vaikka elokuvan pinta on glitteriä ja glamouria, ystävyyttä, juustopalloja ja meikkaamista, pinnan alta nousee painavia teemoja: on kysymys ihmisoikeuksista, väkivallasta ja kuolemasta.”

Blush – An Extraordinary Voyage sai ensi-iltansa viime vuoden syksynä DOK Leipzig -festivaalilla. Sen ovat tuottaneet Valtteri Munkki ja Mikko Heino Side Storiesille. Iiti Yli-Harja on parhaillaan ehdolla parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkintoon elokuvastaan Kaikki äitini puhelut (2022).

Risto Jarva -tuomaristoon tänä vuonna kuuluivat viime vuonna Risto Jarva -palkinnon saanut elokuvantekijä Mari Mantela, Suomen elokuvasäätiön hallituksen jäsen Laura Kolbe sekä Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin assistentti Anni Asikainen.

Suomen elokuvasäätiö on jakanut Risto Jarva -palkintoa vuodesta 1979. Elokuvantekijä Risto Jarvan (1934–1977) muistoksi perustettu palkinto myönnetään taiteellisin perustein henkilökohtaisena apurahana tekijälle tai tekijäryhmälle.

