Rotterdamin elokuvajuhlilla Dinosaurus, Maa on syntinen laulu ja Fucking with Nobody

Rotterdamin elokuvajuhlat jakaantui tänä vuonna kahteen osioon: alkuvuodesta järjestettyyn online-festivaaliin ja kesäkuussa järjestettävään hybriditapahtumaan, jonka aikana elokuvat nähdään sekä verkossa että elokuvateattereissa.

Kesäkuun tapahtumassa kansainvälisen ensi-iltansa saa Veikko Aaltosen ohjaama dokumenttielokuva Dinosaurus, joka kertoo elokuvaohjaaja Rauni Mollbergista. Elokuvan ensiesitys oli Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa ja se on katsottavissa Yle Areenassa.

Niin pelättynä kuin arvostettuna elokuvantekijänä tunnetulta Mollbergilta esitetään Rotterdamissa Maa on syntinen laulu. Vuonna 1973 ilmestynyt elokuva perustuu Timo K. Mukan kirjaan. Se esitettiin vuonna 1974 Berlinalessa ja palkittiin kolmella Jussi-patsaalla, mm. parhaasta ohjauksesta.

Dinosaurus ja Maa on syntinen laulu ovat mukana Rotterdamin Cinema Regained -sarjassa, joka keskittyy arkistoelokuviin ja elokuvakulttuuria käsitteleviin dokumenttielokuviin.

Festivaalikiertoaan jatkaa myös Hannaleena Haurun ohjaama satiirinen draamakomedia Fucking with Nobody. Elokuva oli maailmanensi-illassa viime syksynä Venetsian elokuvajuhlilla ja sitä on esitetty myös mm. SXSW-festivaalilla Yhdysvalloissa. Rotterdamissa se esitetään uuden elokuvan Harbour-sarjassa.

Fucking with Nobody saa Suomessa teatteriensi-iltansa näillä näkymin 11.6.2021.

Rotterdamin elokuvajuhlat 2.–6.6.2021