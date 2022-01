Rotterdamin elokuvajuhlille valittu Captured ja Kukaan ei katso sinua

International Film Festival Rotterdam järjestetään 26.1.–6.2.2022 verkossa.

Kuva: Captured

Hanna Haaslahden teos Captured sekä Jesse Jalosen elokuva Kukaan ei katso sinua silmiin ovat osa festivaalin Press & Industry -ohjelmistoa.

Hanna Haaslahden immersiivinen installaatio Captured valittiin Rotterdamin Art Directions -ohjelmaan. Siihen kuuluu teoksia, jotka laajentavat elokuvallista ilmaisua VR-teoksiin, näyttelyihin ja performansseihin. Lontoon elokuvajuhlilla viime syksynä ensi-illassa ollut teos on saanut elokuvasäätiöltä tuotantotukea.

Jesse Jalosen ohjaama Kukaan ei katso sinua on mukana lyhyiden ja keskipitkien elokuvien sarjassa. Dokumenttia ja fiktiota yhdistelevä 65-minuuttinen elokuva on kuvattu vuoden 2010 Nokia C5 -kännykällä. Siinä seurataan yksinhuoltajaisä Tuomasta, joka joutuu ongelmiin lastensuojelun kanssa näkymättömyytensä vuoksi. Toinen päähenkilö Ninni tapaa internet-rakkaansa ensimmäisen kerran tosielämässä, mutta silloinkin heidän välillään on kamera.

Elokuvan on tuottanut Ella Ruohonen Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella yhteistyössä Fossi Filmsin kanssa. Se on Jalosen lopputyö elokuvaohjauksen pääaineesta Aalto-yliopistossa.

