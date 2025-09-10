Säätiösession korvaava infotilaisuus verkossa keskiviikkona 17.9.2025 klo 13
Viime viikon (3.9.) säätiösession ohjelman muututtua hallituksen budjettileikkausesityksen käsittelyn takia, pidämme alkuperäiset esitykset verkkotilaisuudessa keskiviikkona 17.9. klo 13.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 16.9. mennessä täältä: Ilmoittautumislomake
Osallistumislinkki teamsiin lähetetään ilmoittautuneille aamupäivällä 17.9. Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka tulee katsottavaksi elokuvasäätiön verkkosivuille.
Aika: Keskiviikko 17.9.2025 klo 13–15:30
Paikka: Teams
Ohjelmassa:
- Ajankohtaiset asiat
- Yleisimmät väärinkäsitykset säätiön tukitoimintaan liittyen
- Tasa-arvon toteutuminen elokuvasäätiön tukitoiminnassa
- Nordic Ecologial Standard NES
- Luova Eurooppa & AgoraEU
- Lasten ja nuorten elokuvissakäynti -tutkimuksen tulokset
Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.