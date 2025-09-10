Ajankohtaista Säätiösession korvaava infotilaisuus verkossa keskiviikkona 17.9.2025 klo 13

Säätiösession korvaava infotilaisuus verkossa keskiviikkona 17.9.2025 klo 13

10.9.2025

Viime viikon (3.9.) säätiösession ohjelman muututtua hallituksen budjettileikkausesityksen käsittelyn takia, pidämme alkuperäiset esitykset verkkotilaisuudessa keskiviikkona 17.9. klo 13.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 16.9. mennessä täältä: Ilmoittautumislomake

Osallistumislinkki teamsiin lähetetään ilmoittautuneille aamupäivällä 17.9. Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka tulee katsottavaksi elokuvasäätiön verkkosivuille.

Aika: Keskiviikko 17.9.2025 klo 13–15:30
Paikka: Teams

Ohjelmassa:

  • Ajankohtaiset asiat
  • Yleisimmät väärinkäsitykset säätiön tukitoimintaan liittyen
  • Tasa-arvon toteutuminen elokuvasäätiön tukitoiminnassa
  • Nordic Ecologial Standard NES
  • Luova Eurooppa & AgoraEU
  • Lasten ja nuorten elokuvissakäynti -tutkimuksen tulokset

Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.

Lue seuraavaksi

4.9.2025

Budjettiriihen leikkaukset sietämätön isku av-alan yrityksille ja työllisyydelle

Hallitus esittää budjettiriihen päätöksen mukaisesti merkittävää, lähes kolmanneksen leikkausta Suomen elokuvasäätiön tukivaroihin. Tätä esitetään kompensoitavan...
Lue lisää

3.9.2025

Kannanotto: Hallitus aikoo romuttaa kotimaisen elokuvatuotannon

Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät ole yritystukia, vaikka hallituksen budjettiesityksessä näin väitetään....
Lue lisää

20.8.2025

Elokuvasäätiö Katajanokalla 40 vuotta

Tervetuloa juhlistamaan elokuvatalon pyöreitä vuosia Kino K13:een tiistaina 16.9.2025. Vuonna 1969 perustetun Suomen elokuvasäätiön historiassa...
Lue lisää