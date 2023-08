San Sebastianin festivaalille yhteistuotanto Kalak ja Kuolleet lehdet

Espanjalaisfestivaali järjestetään 71. kertaa 22.–30.9.2023.

Ruotsalaisohjaaja Isabella Eklöfin toinen pitkä elokuva Kalak on valittu San Sebastianin pääkilpasarjaan. Se saa festivaalilla maailmanensi-iltansa. Elokuvasäätiön tukema tuotanto on todellinen pohjoismainen yhteisponnistus: sen päätuotantoyhtiö on tanskalainen Manna Films ja osatuottajia Made Suomesta, Mer Film Norjasta, Momento Film ja Film i Väst Ruotsista sekä Polarama Greenland Grönlannista. Elokuva perustuu Kim Leinen omaelämäkerralliseen romaaniin.

Tuottaja Ilona Tolmunen Madesta kertoo: ”On ollut mahtavaa olla mukana isossa yhteispohjoismaalaisessa tuotannossa, lahjakkaan Isabella Eklöfin uudessa elokuvassa. Elokuva kuvattiin syksyllä 2022 pääosin Grönlannissa, ja Suomesta saatiin mukaan taitava työryhmä: maskeeraussuunnittelija Saara Räisänen ja erikoismaskeeraussuunnittelija Eija Hakkarainen.”

Vuoden parhaita elokuvia esittelevässä Perlak-sarjassa on mukana Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet. Perlak-sarjan elokuvat kilpailevat festivaalin yleisöpalkinnosta, joka myönnetään elokuvan espanjalaiselle levittäjille. Kuolleet lehdet saa festivaalilla myös kansainvälisen kriitikkojärjestö Fiprescin Grand Prix -palkinnon. Järjestön lähes 700 jäsentä äänesti elokuvan vuoden parhaaksi. Kuolleet lehdet esitetään syksyllä myös muun muassa Toronton ja New Yorkin elokuvajuhlilla, ja se tulee kaupalliseen levitykseen useissa maissa. Suomessa ensi-ilta on 15. syyskuuta.

