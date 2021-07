Sihja – kapinaa ilmassa ja Ensilumi kilpasarjoissa Giffonissa Italiassa

Euroopan keskeisiin lasten- ja nuorten elokuvatapahtumiin kuuluva festivaali järjestetään 21.–31.7.2021.

Ensilumi, Hamy Ramezanin ohjaama draama turvapaikanhakijaperheestä, on Giffonin Generator 13+ -kilpailussa. Elokuvan kansainvälinen ensi-ilta oli Berlinalessa – maaliskuussa verkkofestivaalilla ammattilaisyleisöille ja kesäkuussa ulkoilmateatterissa paikallisille katsojille. Suomessa elokuva oli teattereissa syksyllä 2020.

Marja Pyykön ohjaama lastenelokuva Sihja – kapinaa ilmassa (kuva yllä) on mukana Giffonin Elements +6 -kilpailussa. Elokuussa Suomessakin elokuvateattereihin tuleva elokuva on seikkailullinen kertomus lapsen ja keijun ystävyydestä sekä ympäristönsuojelusta. Sihja on ollut mukana myös Malmön BUFF-lastenelokuvafestivaalilla.

Lisäksi Giffonin Gex Doc -kilpailussa on mukana vähemmistöyhteistuotanto Vieraskentällä (Kids Cup). Line Hatlandin ohjaamassa dokumenttielokuvassa seurataan kansainvälistä lasten jalkapalloturnausta Norjassa. Elokuvan suomalainen osatuottaja on Ari Matikainen Kinocompanysta.

Giffoni Film Festival