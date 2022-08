Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on Suomen ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 elokuvapalkinnon ehdokkaat Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta julkistettiin tänään.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Ensimmäisen palkinnon vuonna 2002 sai Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä. Vuodesta 2005 alkaen palkinto on jaettu joka vuosi. Viime vuonna palkittiin Jonas Poher Rasmussenin elokuva Pako (Flugt). Selma Vilhusen ohjaama Tyttö nimeltä Varpu vuodelta 2017 on edellinen suomalaispalkittu.

Suomen ehdokkaan valitsi palkintolautakunta, johon kuuluvat Walhalla ry:n toiminnanjohtaja Mikaela Westerlund, toimittaja-kirjailija Kalle Kinnunen sekä Suomen elokuvasäätiön tukiesittelijä Kaisu Isto. Lautakunnan perustelut Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuvalle

”Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on muodoltaan ja aiheeltaan poikkeuksellinen elokuva. Teemu Nikki saa katsojan koukkuun trillerimäisen tiheällä ja aitousvaikutelmaan panostavalla kerronnalla. Mukaansatempaavuus johdattelee pohtimaan pinnan alla kulkevaa merkittävää yhteiskunnallista teemaa. Päähenkilön näkökulma ja tarina ovat hienossa tasapainossa: Petri Poikolaisen ainutlaatuinen päärooli on emotionaalisesti lopulta jopa tärkeämpi elementti kuin toteutuksen todella innovatiiviset keinot.”

Vuoden 2022 elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan tiistaina 1.11.2022 Helsingissä Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä. Samanaikaisesti julkistetaan muut PN:n palkinnot: kirjallisuuspalkinto, lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto, musiikkipalkinto ja ympäristöpalkinto.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat 2022:

ISLANTI: Dýrið (Lamb) – ohjaus Valdimar Jóhannson, käsikirjoitus Valdimar Jóhansson ja Sjón, tuotanto Hrönn Kristinsdóttir ja Sara Nassim / Go to Sheep

Trailer

NORJA: Verdens verste menneske (The Worst Person in the World) – ohjaus Joachim Trier, käsikirjoitus Eskil Vogt ja Joachim Trier, tuotanto Thomas Robsahm ja Andrea Berentsen Ottmar / Oslo Pictures

Trailer

RUOTSI: Clara Sola – ohjaus Nathalie Álvarez Mesén, käsikirjoitus Maria Camila Arias ja Nathalie Álvarez Mesén, tuotanto Nima Yousefi / HOBAB

Trailer

SUOMI: Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic) – ohjaus ja käsikirjoitus Teemu Nikki, tuotanto Jani Pösö / It’s Alive Films

Trailer

TANSKA: Vanskabte land (Volaða land/Godland) – ohjaus ja käsikirjoitus Hlynur Pálmason, tuotanto Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin / Profile Pictures ja Anton Máni Svansson / Join Motion Pictures

Trailer

Helsingissä kaikki viisi ehdokaselokuvaa nähdään 35th Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa –elokuvajuhlien ohjelmistossa 15.–25.9.2022.

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinnosta 2022

Kansalliset raadit ovat valinneet viisi ehdokaselokuvaa perusteinaan korkea laatu, juuret pohjoismaisessa kulttuurissa ja se, että ne erottuvat taiteellisen omaperäisyytensä kautta kiehtovina ja ympäristöönsä sidoksissa olevina taideteoksina.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona tehdylle pitkälle teatterielokuvalle. Elokuvan kansallisen teatteriensi-illan on pitänyt olla 1. heinäkuuta 2021 ja 30. kesäkuuta 2022 välisenä aikana. Yhteensä 300 000 Tanskan kruunun (noin 40 000 euron) suuruinen palkinto jaetaan tasan elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina näiden kolmen päätoimijan tiiviin yhteistyön tulos.

Kunkin Pohjoismaan ehdokaselokuvasta päättää kulttuuriministeriön nimittämä kolmihenkinen kansallinen palkintolautakunta. Ehdokkaiden julkistamisen jälkeen yhteispohjoismainen palkintolautakunta valitsee äänestämällä tämän vuoden palkinnonsaajan. Pohjoismaisessa lautakunnassa on yksi jäsen kustakin maasta.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tarkoitus on edistää tietoisuutta pohjoismaisesta kulttuuriyhteisöstä ja ympäristöyhteistyöstä sekä jakaa tunnustusta taiteen ja ympäristön saralla tehdystä erinomaisesta työstä. Tämän lisäksi palkintojen tarkoitus on korostaa pohjoismaista yhteistyötä ja tehdä sitä tunnetuksi yhä laajemmin.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto