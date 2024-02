Suomalainen dokumenttielokuva isosti esillä Kööpenhaminassa

CPH:DOXin pääkilpasarjassakin on pitkästä aikaa suomalaistuotanto. Tanskalaisfestivaali järjestetään 13.–24.3.2024.

Kuva: Havumetsän lapset, Teemu Liakka / Euphoria Film

Virpi Suutarin Havumetsän lapset saa maailmanensi-iltansa CPH:DOXissa. Elokuva on yksi 12 elokuvasta festivaalin DOX:AWARD-pääkilpasarjassa, ja se on mukana myös pohjoismaisessa NORDIC:DOX-kilpasarjassa. Suutarin ja Martti Suosalon Euphoria Filmille tuottama elokuva kertoo nuorista metsäaktivisteista. Se tulee Suomessa elokuvateattereihin 28.3.2024.

Toinen elokuvasäätiön tukema elokuva, joka nähdään molemmissa kilpasarjoissa, on vähemmistöyhteistuotanto Phantoms of the Sierra Madre. Håvard Bustnesin ohjaama elokuva on Norjan, Suomen, Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen yhteistuotanto, ja sen suomalaisia osatuottajia ovat Liisa Karpo ja Marianne Mäkelä napafilmsiltä. Elokuvassa joukko pohjoimaisia miehiä lähtee etsimään apache-heimoa Meksikosta, mutta löytääkin jotain odottamatonta.

NORDIC:DOX-kilpailu ja muut sarjat

Pohjoismaiseen NORDIC:DOX-kilpailuun valittiin tänä vuonna 10 elokuvaa, joista peräti kolme on suomalaistuotantoja. Havumetsän lasten lisäksi Karoliina Gröndahlin ohjaama Kivun ja ilon työ sekä Anna-Maija Heinosen ja Krista Moision ohjaama Hard to Break nähdään Kööpenhaminassa.

Icebreaker Productionsin Kirsi Mattilan tuottama Kivun ja ilon työ saa festivaalilla maailmanensi-iltansa. Elokuva pureutuu synnyttämisen maailmaan kahden valtavirtaa vastaan kulkevan synnytyksen ammattilaisen kautta.

Hard to Break on kasvutarina kahdesta nuoresta, jotka ajautuvat vaikeuksien kierteeseen etsiessään hyväksyntää sosiaalisen median seuraajilta ja ikätovereilta. Oskar Forsténin Polygrafille tuottama elokuva esitetään ensi viikolla Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpasarjassa ja se tulee elokuvateatterilevitykseen 12.4.2024.

Suvi Westin ja Anssi Kömin festivaalisuosikki Máhccan – Kotiinpaluu on mukana CPH:DOXin Backstory-sarjassa, jossa on mukana historiaa valottavia elokuvia.

Aura Satzin ohjaama brittielokuva Preemptive Listening on mukana taiteilijoiden elokuville tarkoitetussa NEW:VISION-kilpasarjassa. Osittain Rovaniemellä kuvattu elokuva kertoo hälytyssireeneistä ja niiden kuvitelluista äänimaisemista. Vähemmistöyhteistuotannon suomalainen osatuottaja on Testifilmi.

Ammattilaisten CPH:FORUM

Kööpenhaminan suosittuun yhteistuotantofoorumiin ilmoitettiin tänä vuonna yli 620 hanketta, joiden joukosta pitchaamaan pääsi kaksi suomalaistuotantoa.

Yellow Film & TV:n Maastopalo (Burnt Earth) kertoo suomalaisista pelastajista, jotka matkustavat Portugaliin sammuttamaan suuria maastopaloja. Elokuvaa ohjaa John Webster .

. Polygraf pitchaa Arthur Franckin ohjaamaa dokumenttielokuvaa Showtime in Helsinki, joka arkistomateriaalien kautta tutkii Suomessa järjestettyä vuoden 1975 Etyk-kokousta.

Elokuvasäätiö vie lisäksi CPH:DOXin ammattilaistapahtumaan viiden tuottajan delegaation. Kööpenhaminaan lähtevät Emilia Haukka (Elokuvayhtiö Aamu), Isabella Karhu (Danish Bear), Juha Löppönen (Mouka Filmi), Pasi Hakkio (Wacky Tie Films) ja Sandra Enkvist (Polygraf). Osallistujille tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia ja he pääsevät esittelemään Forumin osallistujille käynnissä olevia hankkeitaan.

CPH:DOX