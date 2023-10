Suomalainen dokumenttielokuva laajasti esillä Portugalin Doclisboassa

Festivaalilla nähdään tähän mennessä laajin Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion retrospektiivi. Suomi on fokusmaana Nebulae-ammattilaistapahtumassa. Festivaali järjestetään Lissabonissa 19.–29.10.2023.

Kuva: elokuvasta Sukunsa viimeinen (ohj. Anastasia Lapsui & Markku Lehmuskallio)

Ohjaaja Mika Taanila on kutsuttu Lissabonissa 21. kertaa järjestettävä Doclisboan New Visions -sarjaan. Ohjelmistossa on Taanilan ja Sami Van Ingenin ohjaama Monica in the South Seas, joka kilpailee Heritage Award -palkinnosta. Elokuva sai ensi-iltansa alkuvuodesta Rotterdamin elokuvajuhlilla. Lisäksi New Visions -sarjassa esitetään Taanilan lyhytelokuva RoboCup99 vuodelta 2000 ja elokuvallinen performanssi I Might Be Stuck, joka on nähty ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

Festivaalin ohjelmistossa, From Earth to Moon -sarjassa, on mukana myös kroatialaisohjaaja Veljko Vidakin ranskalaisdokumentti Cinema Laika, joka kertoo Aki Kaurismäen ja Mikä Lätin omistamasta karkkilalaisesta elokuvateatterista Kino Laikasta.

Doclisboan Green Years -sarjaan liittyy yhteistyö helsinkiläisen Taideyliopiston kanssa: ohjelmassa esitetään teoksia tila-aikataiteiden ohjelmasta 40 vuoden ajalta.

Anastasia Lapsuilta ja Markku Lehmuskalliolta esitetään festivaalilla erittäin laaja retrospektiivi, joka kattaa 23 pitkää ja keskipitkää elokuvaa sekä viisi lyhytelokuvaa vuosilta 1973–2020. Ohjelmassa on mm. nenetsien kansanperinteestä ammentava Seitsemän laulua tundralta (2000), joka palkittiin aikanaan parhaan elokuvan Jussilla, sekä Markku Lehmuskallion yhdessä Johannes Lehmuskallion kanssa ohjaama Anerca, elämän hengitys (2020), joka dokumentoi arktisten alueiden alkuperäiskansojen musiikki- ja tanssitaidetta.

Markku Lehmuskallio täyttää joulukuussa 85 vuotta, minkä kunniaksi Pirkanmaan elokuvakeskus levittää Giron Filmin digitoimia elokuvia loppuvuoden aikana. Elokuvasäätiö on tukenut elokuvien digitointia.

Doclisboan ammattilaistapahtuma on nimeltään Nebulae. Elokuvasäätiö on tänä vuonna yhteistyökumppani, minkä ansiosta haun kautta valitut kahdeksan suomalaista hanketta pitchaavat tapahtumassa 20. lokakuuta.

Hankkeet:

All the Light That Remains, ohj. Moona Pennanen, tuotanto: Ida Karoskoski (Illume)

Burnt Earth, ohj. John Webster, tuotanto: Eveliina Kantola, Marko Talli (Yellow Film & TV)

Carmen!, ohj. Pihla Viitala, tuotanto: Elise Pietarila (Gimmeyawallet Productions)

The Last Misfits by the Golden River, ohj. Juho-Pekka Tanskanen, tuotanto: Isabella Karhu (Danish Bear Productions)

Sense and Sensibility, ohj. Hanna Nordenswan, tuotanto: Hannu-Pekka Vitikainen (Zone2 Pictures)

Showtime in Helsinki, ohj. Arthur Franck, tuotanto: Oskar Forstén (Polygraf)

Snowline, ohj. Sanni Priha, tuotanto: Tuuli Penttinen-Lampisuo (Poike Productio)

Stretching, ohj. Martta Tuomaala, tuotanto: Danai Anagnostou, Farbod Fakharzadeh (Kenno Filmi)

