Suomalainen yhteistuotanto Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan

B-Planin tiedote

Palkitun Tarik Salehin uuden elokuvan rooleissa Fares Fares ja Sherwan Haji.

Tuotantoyhtiö Bufon ja Post Controlin yhteistuottama, ruotsalaisen Tarik Salehin psykologinen trilleri Boy From Heaven on valittu Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan. Ensi-ilta maailman merkittävimmän elokuvafestivaalin pääkilpailussa on valtava kunnianosoitus elokuvalle, jonka tuotanto on mahdollistunut myös suomalaisosaamisen myötä.

Kairoon sijoittuvan ja mittavalla 6,5 miljoonan euron budjetilla kuvatun jännitystarinan pääosissa nähdään palestiinalaisnäyttelijä Tawfeek Barhom sekä ruotsalaistähti Fares Fares, joka tunnetaan hyvin maailmalla rooleistaan elokuvissa Jalla! Jalla! (2000) sekä Kopps (2003). Viime vuosina Fares on tehnyt uraa myös Hollywoodissa näytellen mm. Rogue One: A Star Wars Storyssa (2016) sekä tv-sarjoissa Westworld ja Chernobyl (2018–19). Sivuroolissa nähdään Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvassa (2017) yleisöt Suomessa ja maailmalla hurmannut Sherwan Haji.

Salehin käsikirjoittama ja ohjaama elokuva sijoittuu Al-Azharin yliopistoon, joka on yksi arabimaailman vanhimmista ja arvostetuimmista yliopistoista. Elokuvassa opintonsa aloittava nuori Adam joutuu keskelle salaliittoa ja valtataistelua, jonka tärkeimpänä pelinappulana hän itse pääsee määrittämään oman ja lopulta koko koulun kohtalon.

Tarik Saleh on tehnyt poikkeuksellisen kiinnostavan uran graffititaiteilijana, animaattorina, elokuvatuottajana ja -ohjaajana. Salehin töihin lukeutuvat mm. Erik Gandinin kanssa ohjattu, Guantanamon vankileiriä tarkasteleva ja huomiota herättänyt dokumenttielokuva Gitmo – Sodan uudet säännöt (2005), Vincent Gallon, Stellan Skarsgårdin ja Udo Kierin tähdittämä dystooppinen scifi-animaatio Metropia (2009) sekä mm. Sundancen elokuvajuhlien World Cinema Grand Jury Prize -palkinnon pokannut rikostrilleri The Nile Hilton Incident (2017).

Elokuvan päätuottajia ovat Kristina Åberg ja Fredrik Zander ruotsalaisesta Atmo-tuotantoyhtiöstä. Yhteistuottajina Bufon (Misha Jaari ja Mark Lwoff) ja Post Controlin (Toni Valla) lisäksi ovat toimineet Memento Production, Final Cut for Real, Mikael Ahlström Films sekä Haymaker, yhteistyössä Film i Västin, Sveriges Televisionin ja Arte France Cinéman kanssa. Suomesta elokuvaa ovat rahoittaneet Suomen elokuvasäätiö ja Business Finland, ja se on toteutettu yhteistyössä Ylen kanssa.

Boy from Heaven saa ensi-iltansa elokuvateattereissa Suomessa myöhemmin tänä vuonna. Sen levityksestä vastaa B-Plan Distribution.

Cannesin 75. elokuvajuhlat järjestetään 17.–28.5.2022. Festivaalin pääpalkinto on Kultainen palmu, jonka lisäksi jaetaan tuomariston erikoispalkinto Grand Prix sekä parhaan kuvauksen, parhaan käsikirjoituksen ja parhaiden näyttelijöiden palkinnot.

Festival de Cannes