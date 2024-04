Suomalaiset ja The Five Nordics Cannesin Marché du Filmissä

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä järjestetään markettitapahtuma 14.–22.5.2024. Pohjoismaiden yhteistyöorganisaation uusi nimi The Five Nordics lanseerataan Cannesissa.

Suomen elokuvasäätiö osallistuu perinteiseen tapaan Cannesin Marché du Filmiin yhdessä pohjoismaisten sisarorganisaatioidensa kanssa. Talven ja kevään aikana on valmisteltu brändiuudistusta, joka liittyy uusiin strategisiin tavoitteisiin: pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään entisestään kulttuuriviennin, tutkimuksen, ympäristövastuullisuuden ja yhteistuotantojen saralla.

Pohjoismaat esiintyvät jatkossa isoissa kansainvälisissä marketeissa The Five Nordics -nimen alla. Yhteiset verkkosivut löytyvät osoitteesta thefivenordics.com ja viestintää tehdään myös sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa.

Cannesissa The Five Nordics kokoontuu festivaalipalatsia vastapäätä tutussa osoitteessa 11 Square Mérimée, joka tunnetaan jatkossa nimellä Nordic House.

Lue Screenin juttu The Five Nordicsista (Ben Dalton, 29.4.2024)

Suomalainen ala Marchéssa

Yksi pohjoismaisista hankkeista Cannesissa on dokumenttielokuvien The Five Nordics Showcase. Suomesta tuottaja Hannu-Pekka Vitikainen (Zone2 Pictures) ja ohjaaja Markku Heikkinen hakevat yhteistyökumppaneita tuotannolleen Pohjoinen intohimo. Elokuva kertoo syrjäseutujen keski-ikäisten miesten salatusta seksuaalisuudesta sekä parisuhteen ja minäkuvan kriisiytymisestä, kun miesten biseksuaalisuus paljastuu kumppanille.

Myös lyhytelokuvien yhteistuotantoja edistetään Cannesissa. The New Producers Room -ohjelmaan lähtee Impressio Filmsin tuottaja Tommi Seitajoki. Ohjelma tukee 10 nousevan tuottajan kansainvälistymistä ja verkostoja.

Pitkäaikainen Young Nordic Producers Club kutsuu nuoria pohjoismaisia tuottajia Cannesiin. Suomesta monipuoliseen ohjelmaan pääsevät tutustumaan Nora Kuusisto (Dionysos Films), Oona Saari (Illume), Mia Palmgren (Character House), Joon Tervakari (Tarasow Films) ja Anna Nuru (Solar Films).

Marketnäytöksiä

Kotimaisten elokuvien kansainväliset myyntiyhtiöt järjestävät Cannesissa marketnäytöksiä.

Global Screen esittää uuden Niko ja myrskyporojen arvoitus -elokuvan vain ostajille. Kari Juusosen ja Jørgen Lerdamin ohjaama jatko-osa tulee Suomessa ensi-iltaan lokakuussa.

ja ohjaama jatko-osa tulee Suomessa ensi-iltaan lokakuussa. REinvent järjestää marketnäytöksen Arto Halosen tieteiselokuvasta Jälkeemme vedenpaisumus.

tieteiselokuvasta Jälkeemme vedenpaisumus. Picture Tree International järjestää näytöksiä elokuvista Perhoset (ohj. Jenni Toivoniemi), Ohjus (ohj. Miia Tervo) ja Myrskyluodon Maija (ohj. Tiina Lymi).

Elokuvasäätiö on valinnut kolme tuoretta lyhytelokuvaa esille marketin Short Film Corneriin. Lisäksi DOK Leipzig -festivaalin valitsemassa ohjelmassa on mukana suomalaistuotanto:

Kesken, ohjaaja Pia Andell

Peppermint Diesel 20%, ohjaaja Mariangela Pluchino

Vain toinen meistä, ohjaaja Niina Vuorisara

DOK Leipzigin ohjelmassa: 30 kilometriä sekunnissa, ohjaaja Jani Peltonen

Marché du Film