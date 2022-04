Suomalaista elokuvaa Kanadassa Nordic Bridges -ohjelmassa

Hot Docs -festivaalin ohjelmistoon on valittu Eläinoikeusjuttu ja kolme elokuvasäätiön tukemaa yhteistuotantoa.

Kuva: Eläinoikeusjuttu / Tuffi Films

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama Nordic Bridges -ohjelma nostaa vuoden 2022 aikana pohjoismaista kulttuuria Kanadassa. Toronton Harbourfront Centren luotsaama ohjelma on monialainen nykytaiteen kampanja, jossa myös elokuvalla on tärkeä sija.

Yksi ohjelman yhteistyökumppaneista on Toronton kansainvälinen elokuvafestivaali, joka esitti keväällä sarjan elokuvia otsikolla A Home of One’s Own: Nordic Women Filmmakers. Suomesta edustettuna oli Pirjo Honkasalo, jonka tuotannosta nähtiin Tulennielijä (1998), Melancholian 3 huonetta (2004) ja Betoniyö (2013).

Myös Toronton Hot Docs, yksi mantereen keskeisimmistä dokumenttielokuvan tapahtumista, on Nordic Bridges -kumppani. Festivaali järjestetään 28.4.–8.5.2022. Suomesta ohjelmistossa on mukana Saila Kivelän ja Vesa Kuosmasen ohjaama Eläinoikeusjuttu, joka saa Pohjois-Amerikan-ensi-iltansa Changing Face of Europe -esityssarjassa.

Eläinoikeusjuttu kuvaa kolmen päähenkilön kautta aktivismia eläinten oikeuksien puolesta, erilaisia vaikuttamisen keinoja ja uupumusta kutsumuksen taakan alla. Elokuva tuli Suomessa ensi-iltaan maaliskuussa ja sen kansainvälinen ensi-ilta oli Kööpenhaminan CPH:DOX-tapahtumassa.

Hot Docsiin on valittu osana Nordic Bridgesiä myös kolme elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa. Maailmanensi-illassa World Showcase -sarjassa on eteläafrikkalainen African Moot, Shameela Seedatin ohjaama elokuva afrikkalaisista oikeustieteen opiskelijoista vuosittaisessa African Human Rights Moot Court -kilpailussa. Elokuvan yhteistuottajia ovat Venla Hellstedt ja Juha Löppönen Tuffi Filmsistä.

Niin ikään World Showcase -sarjassa on ruotsalais-liettualais-suomalainen yhteistuotanto Good Life. Marta Dauliuten ja Viktorija Šiaulyten ohjaama dokumenttielokuva kuvaa ruotsalaista Tech Farm -start-up-firmaa, johon sitoutuneiden ihmisten yksityis- ja työelämä nivoutuvat yhteen. Suomalainen yhteistuottaja on Niklas Kullström Hillstream Picturesista.

Jo useita festivaaleja kiertänyt, Sundancessa maailmanensi-iltansa saanut A House Made of Splinters esitetään Special Presentations -ohjelmassa. Simon Lereng Wilmontin ohjaama elokuva seuraa orpokodin arkea sodan repimässä Itä-Ukrainassa. Suomesta yhteistuottajana on toiminut Sami Jahnukainen Donkey Hotelista.

Nordic Bridges Hot Docs