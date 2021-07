Suomen elokuvasäätiö on mukana uudessa inkluusiota ja tasa-arvoa edistävässä rahastossa

New Dawn -rahasto julkistettiin Cannesin elokuvajuhlilla.

Uuden kansainvälisen New Dawn -rahaston tavoitteena on edistää elokuva-alan moninaisuutta ja avoimuutta, jotta erilaiset tarinat ja elokuvakerronnan muodot saavat tilaa. Tähtäimessä on monenlaisille yleisöille merkityksellinen elokuvakulttuuri.

Alankomaiden ja Ruotsin elokuvainstituutit tekivät aloitteen rahastosta. Toiminta käynnistyy ensi vuonna. Alankomaiden, Ruotsin ja Suomen lisäksi mukana ovat Slovenia, Tanska, Luxemburg ja Belgian ranskan- ja flaaminkieliset elokuvainstituutit – muita maita otetaan mukaan myöhemmässä vaiheessa. The Netherlands Film Fund hallinnoi rahastoa.

Tukea rahastosta voivat hakea hankkeet, joiden budjetista on varmistunut 50 prosenttia ja joiden päätuotantomaa on jokin rahastossa mukana olevista maista. Hankkeen ohjaajan, tuottajan tai käsikirjoittajan tulee lisäksi olla jostain syrjintää kokevasta ryhmästä (YK:n määritelmän mukaan). Tarkoituksena on auttaa elokuva-alalla aliedustetuista ryhmistä olevia henkilöitä pääsemään mukaan verkostoihin ja saamaan elokuviaan tuotantoon.

Vuosittain on kaksi hakukierrosta, joilla on tarkoitus rahoittaa 5–10 pitkän elokuvan hanketta. Dokumenttielokuvien maksimituki 100 000 euroa ja fiktioelokuvien 200 000 euroa. Valinnat hakemuksista tekee itsenäinen asiantuntijaryhmä, joka tulee rahaston ulkopuolisista maista.

Suomen elokuvasäätiö on tehnyt päätöksen tukea rahastoa 120 000 eurolla vuodessa seuraavan kolmen vuoden ajan. Lisätietoa rahastosta tulee syksyn aikana.

Tiedote The Netherlands Film Fundin sivuilla