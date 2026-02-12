Ajankohtaista Suomen elokuvasäätiön uutena puolipäiväisenä ympäristökoordinaattorina aloittaa Kaisa Astikainen

12.2.2026

Kaisa Astikainen on valittu Suomen elokuvasäätiön uuteen, puolipäiväiseen ympäristökoordinaattorin toimeen. Astikainen on kokenut audiovisuaalisen alan ympäristökestävyyden asiantuntija, joka on toiminut ekokoordinaattorina useissa erilaisissa tuotannoissa, luennoinut ekologisista tuotannoista mm. Metropoliassa, Turun AMK:ssa ja Aalto yliopistossa sekä toimittanut kaksi tuotantojen ympäristövastuullisuutta käsittelevää Ekosetti-julkaisua yhdessä Anne Puolanteen kanssa.

Kuva: Anne Ahn Lund

Astikainen aloittaa tehtävässään 23.2.2026.

Ympäristökoordinaattori on uusi toimenkuva Suomen elokuvasäätiössä. Koordinaattori vastaa viime syksynä julkaistun pohjoismaisen ympäristöstandardin (Nordic Ecological Standard – NES) käyttöönotosta ja hallinnoinnista elokuvasäätiössä sekä muista säätiön ympäristövastuullisuushankkeista.

Audiovisuaalisille tuotannoille kehitetty NES-standardi otetaan käyttöön elokuvasäätiössä keväällä 2026 ensin vapaaehtoisena ja vuoden 2027 aikana pakollisena tukikriteerinä tuotantotukea saaneille elokuvahankkeille.

Lue lisää NES-ympäristöstandardista.

 

