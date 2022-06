Sydneyssä Tytöt, Sokea mies ja Supermarsu 2

Ohjaaja Alli Haapasalo on kutsuttu Europe! Voices of Women in Film -ohjelmaan.

Kuva: Tytöt tytöt tytöt / Ilkka Saastamoinen

Australialainen Sydneyn elokuvafestivaali järjestetään 8.–19. kesäkuuta. Suomesta ohjelmistoon on valittu kolme elokuvaa. Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt esitetään osana kymmenen elokuvan Europe! Voice of Women Film -ohjelmaa, jota European Film Promotion on organisoinut Sydneyn festivaalin kanssa vuodesta 2016. Ohjelman tavoitteena edistää eurooppalaisten naisohjaajien näkyvyyttä ja uraa.

Tytöt, tytöt, tytöt aloitti menestyksekkään festivaalikiertonsa alkuvuodesta Sundancesta, jossa se sai yleisöpalkinnon. Elokuva oli mukana myös Berlinalen Generation-sarjassa helmikuussa. Kotimainen ensi-ilta oli huhtikuun alussa.

Europe! Voices of Women in Film -ohjelmassa on mukana myös toinen elokuvasäätiön tukema elokuva, ruotsalaisen Lovisa Sirénin ohjaama Maya Nilo (Laura). Elokuva on osatuottanut Tuffi Films.

Ensi-illassa Sydneyssä on koko perheen elokuva Supermarsu 2, englanninkieliseltä nimeltään Super Furball Saves the Future. Joona Tenan ohjaamassa jatko-osassa Emilian täytyy pelastaa maailma pelastamalla mehiläiset. Elokuva perustuu Paula Norosen luomiin hahmoihin, ja Noronen on käsikirjoittanut sen yhdessä Tenan kanssa. Suomessa Supermarsu 2 tulee elokuvateattereihin ensi lokakuussa.

Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on mukana festivaalin Features-sarjassa. Sen festivaalikierto käynnistyi viime syksynä Venetsiasta, jossa se sai yleisöpalkinnon. Elokuvan pääosan esittäjä Petri Poikolainen palkittiin toukokuun alussa parhaan miespääosan Jussi-palkinnolla.

