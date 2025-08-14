Tervetuloa säätiösessioon keskiviikkona 3.9.2025 klo 13-16 Kino K13:ssa
Infotilaisuuden ohjelmassa mm. tukitoimintaan liittyvät ajankohtaiset asiat, yhteispohjoismaisen av-tuotantojen ekostandardin (NES) esittely sekä tuoreen lasten- ja nuorten elokuvissakäyntitutkimuksen tuloksia.
Kahvitauolla on myös mahdollisuus tervehtiä uutta lyhyt-ja dokumenttielokuvien tukiesittelijäämme Janne Niskalaa sekä muita säätiöläisiä.
Tilaisuudessa on runsaasti aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 29.8. mennessä täältä: Ilmoittautumislomake
Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka tulee katsottavaksi elokuvasäätiön verkkosivuille.
Aika: Keskiviikko 3.9.2025 klo 13–16
Paikka: Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki (Saavutettavuus)
Ohjelmassa mm:
- Ajankohtaiset asiat
- Yleisimmät väärinkäsitykset säätiön tukitoimintaan liittyen
- Tasa-arvotilastot
- Nordic Ecological Standard NES
- Luova Eurooppa & AgoraEU
- Lasten ja nuorten elokuvissakäynti -tutkimuksen tulokset
- Kysymyksiä ja keskustelua
- Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.
