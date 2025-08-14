Ajankohtaista Tervetuloa säätiösessioon keskiviikkona 3.9.2025 klo 13-16 Kino K13:ssa

14.8.2025

Infotilaisuuden ohjelmassa mm. tukitoimintaan liittyvät ajankohtaiset asiat, yhteispohjoismaisen av-tuotantojen ekostandardin (NES) esittely sekä tuoreen lasten- ja nuorten elokuvissakäyntitutkimuksen tuloksia.

Kahvitauolla on myös mahdollisuus tervehtiä uutta lyhyt-ja dokumenttielokuvien tukiesittelijäämme Janne Niskalaa sekä muita säätiöläisiä.

Tilaisuudessa on runsaasti aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 29.8. mennessä täältä: Ilmoittautumislomake

Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka tulee katsottavaksi elokuvasäätiön verkkosivuille.

Aika: Keskiviikko 3.9.2025 klo 13–16
Paikka: Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki (Saavutettavuus)

Ohjelmassa mm:

  • Ajankohtaiset asiat
  • Yleisimmät väärinkäsitykset säätiön tukitoimintaan liittyen
  • Tasa-arvotilastot
  • Nordic Ecological Standard NES
  • Luova Eurooppa & AgoraEU
  • Lasten ja nuorten elokuvissakäynti -tutkimuksen tulokset
  • Kysymyksiä ja keskustelua
  • Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.

