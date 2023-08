Top 20: Barbie lähestyy jo 400 000 katsojaa, Oppenheimer nousi vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi

Barbenheimer jatkaa ylivoimaisena kärkikaksikkona. Erityisesti Barbiella menee edelleen todella vahvasti. Kolmantena viikonloppuna se keräsi 61 316 katsojaa ja 17 päivän jälkeen sillä on katsojia jo 387 217. Vuosilistalla Barbie on ylivoimainen ykkönen yli 100 000 katsojan kaulalla toiseksi katsotuimpaan elokuvaan The Super Mario Bros. Movieen.

Yhtä selvä viikonlopun kakkonen oli Oppenheimer. 31 838 katsojaa kolmantena viikonloppuna kerännyt elokuva on kerännyt 220 530 katsojaa ja nousi vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi. Myös Indiana Jones and the Dial of Destiny ylitti odotetusti 200 000 rajan. Rajan lisäksi Indiana Jones 5 ohitti viikonloppuna Risto Räppääjä 9:n eli on nyt vuoden neljänneksi katsotuin. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One taas ylitti 100 000 katsojan rajan.

Uutuuksista Meg 2: The Trench avasi kolmantena 7 464 katsojalla. Ensimmäinen The Meg (2018) keräsi 33 112 katsojaa. Sijalta 11 löytyvät täsmälleen saman katsojaluvun (480 katsojaa) keränneet elokuvat Greatest Days ja Kesyttämätön. Japanilainen animaatio The First Slam Dunk oli 15. katsotuin (301 katsojaa) ja Dario Argenton varhaistuotantoon kuuluva 4 kärpästä harmaalla sametilla (1971) 20. (220 katsojaa).

Verrattaessa Barbien ja Oppenheimerin menestystä muihin viime vuosien suurimpiin elokuviin ja kovimpiin avauksiin Barbie erottuu lähes viivasuoralla kertymäkuvaajallaan: toisin kuin muilla elokuvilla Barbiella ei näy eroa arkipäivien ja viikonlopun luvuissa. Aikaan liittyvääkään hyytymistä ei juuri näy. Esimerkiksi Star Warsit keräsivät katsojia ensimmäisinä päivinä Barbieta enemmän, mutta niiden vauhti alkoi hyytyä heti avausviikon jälkeen. Kuva paljastaa myös sen, että Barbie on kerännyt enemmän katsojia 17 ensimmäisen esityspäivän aikana (ennakkonäytöskatsojat mukaan lukien) kuin vuosikymmenen katsotuin elokuva 007 No Time to Die.

Kuvassa Oppenheimer on alimpana. Se on kuitenkin kerännyt katsojia nopeammin kuin esimerkiksi viime vuoden katsotuin elokuva Top Gun: Maverick, joka ylitti 200 000 katsojan rajan vasta neljäntenä viikonloppuna. Toisaalta Top Gun: Maverick keräsi katsojia todella pitkään keikkuen kärjen tuntumassa useita kuukausia.

Viikonlopun Top 20