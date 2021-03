Top 20: Ennakkonäytös Eatnameamet – hiljainen taistelumme avasi sijalla 14

Animaatioelokuva Raya ja viimeinen lohikäärme jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Toiselle sijalle tuli Flummelit.

Kotimaisista elokuvista eniten katsojia sai Tunturin tarina. Kotimaisista elokuvista listan top 10:ssä olivat Tunturin tarina sijalla 4 sekä Risto Räppääjä ja väärä Vincent sijalla 6. Viikonloppuna ennakkonäytöksensä sai Eatnameamet – hiljainen taistelumme, jonka ohjaaja Suvi West pureutuu elokuvassa saamelaisten nykytilanteeseen ja tuntemuksiin.

Korkeimmat ulkomaiset elokuvat olivat Kuka pelkää noitia sijalla 3, Yhdet vielä sijalla 5, Bigfoot – Isojalan perhe sijalla 7, The Marksman sijalla 8, Persian oppitunnit sijalla 9 ja Army of One sijalla 10.

Katsojaluvut ovat laskussa viime viikoista. Ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia loppu keväälle.