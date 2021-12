Top 20: House of Gucci jatkaa kärjessä

Ridley Scottin ohjaama House of Gucci jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Viikonlopun katsojamäärä putosi sillä 42 %, mutta ykköstila oli kuitenkin selvä yli 4900 katsojan saaliillaan.

Viikonlopun korkein uutuus oli sijalla seitsemän avannut Steven Spielbergin ohjaama musikaali West Side Story 2695 katosjalla. Kaikkien aikojen kaupallisesti menestyneimmän ja Suomessakin kaikkien aikojen menestyneimmän ulkomaisen ohjaajan edellinen elokuva Ready Player One (2018) avasi reilulla 16 000 katsojalla ja keräsi yhteensä 69 000 katsojaa. Ohjaajan menestyneimmät elokuvat Suomessa ovat E.T. the Extra-Terrestrial (1982) 715 297 katsojaa, Tappajahai (1975) 587 507 ja Kadonneen aarteen metsästäjät (1981) 510 790. Lisäksi Jurassic Park (1993) ja 1980-luvun muutkin Indiana Jones -elokuvat ovat keränneet yli 450 000 katsojaa.

Viikonlopun muut uutuudet olivat dokumenttielokuva Piemonten tryffelinmetsästäjät sijalla yhdeksän, ruotsalainen koko perheen joulukomedia Tarina Karl-Bertil Jonssonin jouluaatosta sijalla 13 ja Derek Tsangin ohjaama Better Days sijalla 18. Lisäksi dokumenttielokuva Becoming Cousteau keräsi kahdeksan katsojaa yhdessä salissa.