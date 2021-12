Top 20: House of Gucci oli viikonlopun katsotuin

Ridley Scottin toinen ensi-ilta kahden kuukauden sisäään, Lady Gagan ja Adam Driverin tähdittämä draama House of Gucci keräsi viikonloppuna 8500 katsojaa. Scottin edellinen elokuva The Last Duel avasi lokakuun puolivälissä 2300 katsojalla ja on kerännyt yhteensä reilut 7100 katsojaa.

Viikonlopun toinen uutuus oli luontodokumentti Tunturin tarina. Marko Röhrin ohjaamalla luonto-trilogian päätösosalla riittää korona-ajasta johtuvia katsojalukuanekdootteja. Elokuva oli jo viime vuoden joulukuussa kahtena päivänä päivän katsotuin. Tänä vuonna se on pitänyt vuoden katsotuimman elokuvan titteliä hallussaan 24.1.–30.6.2021 eli 157 päivää – pitempään kuin mikään muu elokuva, ja tämän se teki pelkillä ennakkonäytöksillään. Se on ollut päivän katsotuin elokuva 40 päivänä tänä vuonna – viimeksi eilen itsenäisyyspäivänä. Se on viisi enemmän kuin 007 No Time to Diella. Nyt ensi-iltaviikonloppunaan elokuva avasi viikonlopun kolmanneksi katsotuimpana vajaalla 6000 katsojalla. Yhteensä Tunturin tarina on kerännyt tähän mennessä lähes 26 000 katsojaa.

Hytti nro 6 on kerännyt jo yli 115 000 katsojaa ja noussut vuoden neljänneksi katsotuimmaksi. Viikonloppuna se ohitti Ryhmä Hau -elokuvan. Myös Syke-elokuva: Hätätila nousee vuosilistalla. Tällä hetkellä se on sijalla kuusi ohitettuaan viikonloppuna Fast & Furious 9:n. Vuoden katsotuimpien elokuvien listaa voi seurata täältä.

007 No Time to Die ylitti viikonloppuna 600 000 katsojan rajan. Viikonlopun katsotuimpien listalla se oli neljäntenä. Tilastoidun historian top 20:ssä jo jykevästi oleva agenttielokuva ohittanee seuraavaksi kokonaiskatsojaluvuissa elokuvat Uuno Epsanjassa (1985), Uuno Turhapuro (1973) ja Pahat pojat (2003), jotka ovat enää muutaman tuhannen katsojan päässä.