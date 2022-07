Top 20: Kätyrit jatkoivat kärkisijalla – Thor: Love and Thunder toiseksi katsotuin

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä

1 Kätyrit: Grun tarina 29.6.2022 111 33 454 130 607 FK/UNI

2 Thor: Love And Thunder 6.7.2022 105 23 558 47 164 Disney

3 Top Gun: Maverick 26.5.2022 79 11 589 282 373 FK/PAR

4 Elvis 29.6.2022 93 8 902 37 616 SFS/WB

5 Jurassic World: Dominion 8.6.2022 61 3 502 88 881 FK/UNI

6 Downton Abbey: Uusi aikakausi 4.5.2022 39 816 132 630 FK/UNI

7 Lightyear 15.6.2022 50 811 24 968 Disney

8 Bamse ja tulivuorisaari 25.5.2022 32 736 24 877 Nordisk Film

9 Hurja jengi 15.4.2022 26 625 78 428 FK/UNI

10 Everything Everywhere All at Once 29.4.2022 13 595 33 883 Cinemanse

11 Men 10.6.2022 27 580 9 853 Nordisk Film

12 Sydämen asia(t) 8.7.2022 32 510 669 Cinema Mondo

13 Operaatio Mincemeat 3.6.2022 19 457 12 157 Nordisk Film

14 Memory 3.6.2022 6 162 4 708 SFS

15 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 4.5.2022 17 148 143 476 Disney

16 The Northman 22.4.2022 7 130 25 563 FK/UNI

17 The Worst Person in the World 18.3.2022 2 123 14 035 Cinemanse

18 The Lost City 15.4.2022 7 113 29 788 FK/PAR

19 Tytöt tytöt tytöt 14.4.2022 4 109 25 210 Nordisk Film