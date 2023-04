Top 20: Lauantain Suuri leffapäivä keräsi teattereihin 70 000 katsojaa

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä

1 The Super Mario Bros. Movie 6.4.2023 113 35 750 166 082 Finnkino FI

2 Evil Dead Rise 21.4.2023 73 8 282 8 673 WB FI

3 Suzume 21.4.2023 34 5 799 6 042 SF FI

4 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 31.3.2023 51 5 628 37 576 Finnkino FI

5 John Wick: Chapter 4 22.3.2023 44 4 992 69 210 Nordisk FI

6 Aftersun 14.4.2023 59 4 768 11 424 Cinemanse

7 Risto Räppääjä ja villi kone 17.2.2023 68 3 791 182 175 Nordisk FI

8 Scream VI 31.3.2023 47 3 015 24 040 SF FI

9 Sisu 27.1.2023 61 2 600 152 055 Nordisk FI

10 Renfield 14.4.2023 52 2 240 5 928 Finnkino FI

11 Corsage – Kuriton keisarinna 21.4.2023 61 2 087 2 149 Atlantic Film

12 My Fairy Troublemaker 7.4.2023 52 2 079 6 606 Cinemanse

13 Air 5.4.2023 31 2 030 9 572 WB FI

14 Avatar: The Way of Water 14.12.2022 35 1 910 356 382 WDS FI

15 Hiljainen Tyttö 24.3.2023 48 1 758 17 612 Future Film

16 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 23.12.2022 32 1 551 211 082 Finnkino FI

17 Everything Everywhere All at Once 29.4.2022 21 1 516 73 164 Cinemanse

18 The Whale 3.3.2023 32 1 060 34 317 Nordisk FI

19 What’s Love Got to Do with It? 31.3.2023 24 927 7 346 SF FI