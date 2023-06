Top 20: Pieni merenneito jatkoi kärjessä tiukan kamppailun jälkeen

Kilpailu viikonlopun katsotuimman elokuvan tittelistä oli tiukahko. Kaksi edellistä viikkoa listaa hallinnut Pieni merenneito keräsi 7029 katsojaa ja piti kärkisijansa. Kakkosena jatkoi Spider-Man: Across the Spider-verse 6675 katsojalla. Uusi Transformers-elokuva Stephen Caple Jr:n ohjaama Transformers: Rise of the Beasts oli viikonlopun tuottoisin elokuva lipputuloissa, mutta katsojissa se jäi kolmanneksi 6405 katsojalla. Keskiviikkona ensi-iltana saanut Transformers on kerännyt yhteensä 11 290 katsojaa.

Viikonlopun toinen uutuus Wes Andersonin Asteroid City avasi viidentenä 3740 katsojalla.

Kolmen miljoonan kokonaiskatsojan raja meni tämän vuoden osalta rikki viikonloppuna. Kotimaisten elokuvien osuus kokonaispotista on 860 000 katsojaa eli 28,6 %. Vuositilannetta voi seurata täältä. Kotimaisten elokuvien osuus oli loppukevään aikana huomattavasti pienempi kuin alkuvuonna. Tämän viikonlopun top 10:ssä ei kotimaisia elokuvia ollut yhtään. Korkein kotimainen oli sijalta 11 löytyvä Sisu.