Top 20: Sijalla yhdeksän avannut Guled & Nasra oli viikonlopun korkein uutuus

Kamppailu viikonlopun ykkössijasta oli todella tiukka. 007 No Time to Die palasi kärkeen keräten viikonloppuna 17 115 katsojaa. Vain 62 katsojaa eli 0,36 % vähemmän keräsi viime viikon ykkönen Syke-elokuva: Hätätila. Bond jäi kakkoseksi sekä perjantaina että lauantaina, mutta sunnuntain parempi tulos nosti sen viikonlopun katsotuimmaksi.

Viikonlopun korkein uutuus oli kotimainen Cannesin kriitikoiden viikolla ensiesityksensä saanut ja sen jälkeen lukuisia palkintoja voittanut Khadar Ahmedin Guled & Nasra. Suomen lisäksi elokuva on saanut rahoitusta Saksasta, Ranskasta, Somaliasta ja Qatarista. Djiboutiin sijoittuva elokuva on Somalian ehdokas parhaimman ulkomaisen elokuvan Oscar-palkintoehdokkaaksi. Guled & Nasra keräsi lähes 2200 katsojaa ja avasi sijalla yhdeksän. Myös sijoilta kymmenen ja yksitoista löytyy ensi-iltaelokuvat, jotka keräsivät reilut kaksi tuhatta katsojaa: Last Night in Soho on Edgar Wrightin ohjaama ja Thomasin McKenzien ja Anya Taylor-Joyn tähdittämä mysteeritrilleri ja Maailman ympäri 80 päivässä ranskalais-belgialainen Samuel Tourneuxin ohjaama Jules Vernen klassikkokirjaan perustuva koko perheen animaatioelokuva. Viikonlopun neljäs uutuus George Gallon ohjaama ja Robert De Niron, Tommy Lee Jonesin ja Morgan Freemanin tähdittämä rikoskomedia Comeback Trail keräsi 558 katsojaa ja avasi sijalla 19.