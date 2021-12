Top 20: Spider-Man: No Way Home nousi suoraan vuoden katsotuimpien elokuvien top 10:een

Spider-Man: No Way Home teki vuoden toiseksi kovimman avaustuloksen keräten viikonloppuna lähes 50 000 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut supersankarihitti on kerännyt viidessä päivässä 79 221 katsojaa. Elokuva nousikin suoraan vuoden katsotuimpien elokuvien listalla sijalle kymmenen. Spider-Man: No Way Home saattaa hyvinkin yltää vuoden viiden katsotuimman elokuvan joukkoon, vaikka vuotta on enää reilu viikko jäljellä, .

Viikon toiseksi korkein uutuus oli Paul Verhoevenin kohua herättänyt Benedetta sijalla 14. ELKE ry:n levittämä elokuva keräsi 586 katsojaa.

Suomalais-ranskalaisen Alex Noyerin suomalais-yhdysvaltainen kauhuelokuva Sound of Violence keräsi 55 katsojaa kahdeksassa salissa ja Antonia Kilianin ohjaama saksalais-suomalainen dokumentti Joen toisella puolen 21 katsojaa viidessä salissa.

Ennakoissa ollut Juha Wuolijoen koko perheen elokuva Vinski ja näkymättömyyspulveri oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin vajaalla 1500 katsojallaan.