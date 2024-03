Top 20: Tuttu nelikko jatkaa neljän kärjessä

Viikonlopun kärkinelikkona jatkoivat tutut nimet: Dyyni: Osa kaksi, Luottomies-elokuva: All in, Heinähattu, Vilttitossu ja kana ja Myrskyluodon Maija. Elokuvat keräsivät viikonloppuna 9800–24 300 katsojaa eli 20–28 % vähemmän kuin viikko sitten. Pudotus on ollut kaikilla elokuvilla hyvin maltillista. Dyyni: Osa kaksi ohittaa tällä viikolla edellisen osan kokonaiskatsojaluvun. Myrskyluodon Maija taas rikkoo 400 000 katsojan rajan ensimmäisenä kotimaisena sitten Tuntemattoman sotilaan (2017). Ahvenanmaalla Myrskyluodon Maija on ollut valtavan suosittu ja noussutkin jo kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Ykköspaikkakin on enää kahdensadan katsojan päässä.

Ensi-iltaelokuvista parhaiten avasivat sijalle kuusi ja seitsemän yltäneet Madeleinen Pariisi 3 549 ja Viidakon veijarit 2 – maailman ympäri 2 681 katsojalla. Niiden edellä sijalla viisi oli 7 077 katsojaa ennakkonäytöksissä kerännyt Kung Fu Panda 4. Ennakoissa oli myös Lauri Maijalan ohjaama Prinsessa Pikkiriikki, joka keräsi 1 695 katsojaa ja oli kymmenenneksi katsotuin.

Parhaan elokuvan Oscarin viikko sitten voittanut Oppenheimer palasi top 20:een sijalle kahdeksan keräten viikonloppuna 1782 katsojaa. Yhteensä elokuva on nyt kerännyt yli 400 000 katsojaa. Se oli neljäs tämän vuosikymmenen ensi-ilta, joka rikkoi kyseisen rajan. Aiemmat ovat Barbie (681 089), 007 No Time to Die (633 887) ja Top Gun: Maverick (438 627). Aiemmin mainittu Myrskyluodon Maija ylittää samaisen rajan tällä viikolla.

Ensi-illassa ollut Pamela Tolan ohjaama dokumenttielokuva Alma – Life Must Be Beautiful keräsi 1 195 ja oli 16. katsotuin. Tanskalainen kauhuelokuva Paranoia keräsi 27 teatterissa 565 katsojaa. Lisäksi Tomi Salakarin ohjaama Epätoivo III keräsi kahdessa teatterissa 47 katsojaa ja Ike Novikoffin ohjaama dokumentti Wincapita yhdessä teatterissa 44 katsojaa.