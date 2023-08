Top 20: Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki avasi syksyn kotimaisten ensi-iltojen putken

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat olivat nyt kuudetta viikonloppua Barbie ja Oppenheimer. Barbie on ollut nyt 38 päivää ohjelmistossa, joista jokaisena päivän katsotuin. Vastaavasti Oppenheimer on pitänyt saman ajan hallussaan kakkospaikkaa.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, joista yksi oli kotimainen. Viikonlopun kolmantena avasi 4 224 katsojaa kerännyt koiratörkykomedia Suuri kusetus, jossa koirien ääninä toimivat mm. Will Ferrell ja Jamie Foxx. Neljäntenä taas avasi 3 546 katsojalla autokilpaelokuva Gran Turismo. François Ozonin ohjaama Rikos on minun keräsi 860 katsojaa ja oli viikonlopun 13. Norjalainen animaatioelokuva Titina-terrieri Pohjoisnavalla taas keräsi 225 katsojaa ja oli 19. katsotuin.

Lisäksi ohjelmistossa nähtiin kaksi Finbollyn levittämää uutta intialaista elokuvaa: Dream Girl 2 keräsi yhdessä salissa 83 katsojaa ja King of Kotha kolmessa salissa 22 katsojaa.

Katsojalistalla nähtiin todella pitkästä aikaa kotimainen ensi-iltaelokuva, kun Riitta Raskin ohjaama dokumenttielokuva Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki avasi sijalla 14. DocPoint-festivaaleilla ensiesityksenä saanut ja sen jälkeen ainakin Tampereen ja Sodankylän elokuvajuhlilla sekä Espoo Cinéssä nähty dokumenttielokuva keräsi nyt viikonloppuna 804 katsojaa. Ennakkonäytökset eivät sisällä festivaalien katsojalukuja.

Edellinen varsinainen kotimainen ensi-ilta oli toukokuun lopussa ohjelmistoon tuotu Andrei Alénin ohjaama Hirttämättömät ja edellinen yli 10 000 katsojaa kerännyt kotimainen helmikuun loppupuolella ensi-iltansa saanut Joona Pajusen ja Max Seeckin ohjaama Koputus. Kesällä kotimaista elokuvaa edustivat top 20:ssä lähinnä vain talvella ensi-iltansa saaneet Sisu ja Risto Räppääjä ja villi kone. Syksyn ohjelmisto on tuttuun tapaan täynnä uutta kotimaista elokuvaa. Tämän viikon perjantaina ensi-illassa on peräti kolme uutta kotimaista: Toni Kurkimäen Lapua 1976 sekä dokumenttielokuvat Ilveskuiskaaja (ohj. Juha Suonpää) ja Suomeen juurtuneet (ohj. Arto Halonen).

Ennen Saariaho-dokumenttiakin ohjelmistossa nähtiin uusi kotimainen elokuva: viime tiistaina ensiesityksensä sai Rasmus Mäntymaan ohjaama nuorisoelokuva Maahiset. Toistaiseksi vain yhdessä elokuvateatterissa esitetty elokuva on kerännyt jo 801 katsojaa, joista 161 nyt viikonloppuna.

Katsojalukuknoppina mainittakoon, että Stanley Kubrickin Hohto (1980) ylitti viime torstaina 200 000 katsojan rajan. Elokuvaa esitettiin 13 Finnkinon teatterissa ja se keräsi 972 katsojaa. Noilla katsojilla maaginen tasaluku meni rikki lähes 43 vuotta elokuvan ensi-illan jälkeen.

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä 1 Barbie 21.7.2023 103 18 973 567 962 WB FI 2 Oppenheimer 21.7.2023 78 11 478 311 693 Finnkino FI 3 Suuri kusetus 25.8.2023 77 4 224 4 224 Finnkino FI 4 Gran Turismo 25.8.2023 78 3 546 3 723 SF FI 5 Elemental 7.7.2023 46 2 947 92 498 WDS FI 6 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 12.7.2023 38 2 431 122 457 Finnkino FI 7 Meg 2: The Trench 4.8.2023 41 2 183 26 328 WB FI 8 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 11.8.2023 52 1 755 11 124 Finnkino FI 9 Indiana Jones and the Dial of Destiny 28.6.2023 32 1 534 216 567 WDS FI 10 Book Club – Uusi luku 18.8.2023 61 1 309 7 175 Finnkino FI 11 Talk to Me 11.8.2023 30 1 254 8 684 Cinemanse 12 Toinen näytös 11.8.2023 49 1 148 11 955 Nordisk FI 13 Rikos on minun 25.8.2023 30 860 960 Mondo 14 Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki 25.8.2023 22 804 1 202 Pirkanmaan 15 Blue Beetle 18.8.2023 32 721 3 183 WB FI 16 Haunted Mansion 11.8.2023 19 557 5 279 WDS FI 17 The Super Mario Bros. Movie 6.4.2023 15 419 282 703 Finnkino FI 18 No Hard Feelings 5.7.2023 5 233 25 031 SF FI 19 Titina-terrieri Pohjoisnavalla 25.8.2023 17 225 225 Black Lion 20 Taru pienistä sankareista 28.7.2023 13 208 6 551 Cinemanse

Edit: Lisätty maininta Hohdon 200 000 katsojan ylityksestä.