Top 20: Viikonloppu tarjosi yhden ensi-illan

Spiderman: No Way Home jatkoi kärjessä neljättä viikkoaan. Viikonloppuna se keräsi reilut 4000 katsojaa. Katsojaluvut nousivat hieman viime viikonlopusta. Yhtenä syynä on yksityisnäytösten lisääntyminen alueilla, joissa elokuvateatterit ovat kiinni.

Viikko tarjosi yhden ensi-illan: Matthew Vaughnin ohjaama The King’s Man avasi sijalla kolme vajaalla 2400 katsojalla. Kingsman-sarjan kolmannen pitkän elokuvan piti alun perin saada ensi-iltansa jo syksyllä 2020.