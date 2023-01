Top 20: Vuosi vaihtui Avatarin komennossa

Avatar: The Way of Water jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi nyt viikonloppuna yli kaksi kertaa sen minkä viikko sitten. Elokuvan kokonaiskatsojamäärä on noussut jo lähes 169 000:een.

Viikonloppuna sai ensi-illan kaksi elokuvaa. Reetta Huhtasen ohjaama Kiljuset! avasi sijalla neljä keräten viikonloppuna 13 162 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt ennakot mukaan lukien 25 907 katsojaa. Toinen ensi-ilta oli sijalle kuusi yltänyt animaatioelokuva Vimmaiset tassut, joka keräsi 1 804 katsojaa.

Uudenvuoden viikonloppu ja välipäivät houkuttelivat elokuviin huomattavasti enemmän katsojia kuin jouluviikonloppu. Kaikki elokuvat top 20:ssä keräsivät enemmän katsojia kuin viikko sitten. Top 10:ssä prosentuaalisesti eniten tulostaan paransivat The Menu, I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie ja Polta nämä kirjeet, jotka keräsivät katsojia 4,5–5-kertaisesti sen minkä viikko sitten. Top 20:ssä Koulu maailman laidalla ja Rakkaani merikapteeni -elokuvilla vastaavat luvut olivat 15- ja kymmenkertainen. Prosentuaalisesti eniten tulostaan paransi kuitenkin torstaina 22.12.2022 ensi-iltaan tullut Sight & Sound -lehden äänestyksessä maailman parhaaksi elokuvaksi valittu Jeanne Dielman (1975). Elokuva keräsi varsinaisena ensi-iltaviikonloppunaan vain kaksi katsojaa yhdessä näytöksessä. Nyt viikonloppuna elokuvalla oli 106 katsojaa eli se keräsi yli viisikymmentäkertaa enemmän katsojia toisena viikonloppunaan. Yhteensä Chantal Akermanin elokuva on kerännyt 528 katsojaa, joista 473 ensi-iltansa jälkeen.