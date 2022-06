Toukokuun 2022 katsotuimmat elokuvat

Toukokuu tarjosi kolme suuriksi hiteiksi noussutta ensi-iltaa, jotka keräsivät yhteensä yli 300 000 katsojaa.

Kuun alussa saivat ensi-iltansa Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja Downton Abbey: Uusi aikakausi. Doctor Strange hallitsi viikonloppulistoja, mutta Downton Abbey keräsi katsojia paremmin arkiviikolla. Kuukauden kokonaissaldot niillä olivat 124 488 ja 109 750 katsojaa.

Kuun viimeisenä viikonloppuna tuli ensi-iltaan vuoden parhaimpia päivätuloksia tehnyt Top Gun: Maverick, joka ehti kerätä alle viikossa liki 80 000 katsojaa. Ensi-iltapäivänään 26.5. se keräsi vuoden toistaiseksi parhaimman päivätuloksen 20 453 katsojaa.

Kuukauden katsotuin ei-jatko-osa oli sijalta neljä löytyvä DreamWorks-studion koko perheen animaatio Hurja jengi. Huhtikuun puolessa välissä ensi-iltansa saanut elokuva oli myös huhtikuun neljänneksi katsotuin.

Toukokuussa käytiin eniten elokuvissa sitten viime vuoden lokakuun, jolloin James Bond keräsi ihmiset saleihin. Lippuja myytiin yhteensä 548 616 kappaletta eli vain 13 % vähemmän kuin toukokuussa 2019.

Kotimaisten elokuvien osalta oli kuitenkin hyvin hiljaista. Kuukausi tarjosi vain kolme ensi-iltaa, joista kaksi oli dokumentteja. Lauri Nurksen ohjaama Koskinen-sarjan kahdesta jaksosta koostettu elokuva Koskinen keräsi 6 977 katsojaa, John Websterin The Happy Worker keräsi 1 851 katsojaa ja kuun lopussa ensi-iltansa saanut Annika Grofin Toiset äänet 75 katsojaa. Kuukauden katsotuin kotimainen oli sijalta kahdeksan löytyvä Kaitsu Rinkisen ohjaama MC Helper:BeKings. Yhteensä suomalaisia elokuvia käytiin katsomassa 58 601 kertaa ja niiden osuus kokonaiskatsojista oli 10,7 %.

Kolme suurinta hallitsivat listoja niin, että päivän katsotuimman elokuvan titteli meni jollekin muulle elokuvalle vain kolmena päivänä. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja Downton Abbey: Uusi aikakausi olivat kumpikin kymmenenä päivänä katsotuin, Top Gun: Maverick sai ykköspäiviä kahdeksan, joista kaksi tuli jo ennen elokuvan ensi-iltaa. Yksittäisen päivän katsotuimman elokuvan tittelin keräsivät kuun alussa MC Helper:BeKings, Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet ja ennakkonäytöksissä 3.5. ollut anime-elokuva Jujutsu kaisen.