Tove ja Hytti nro 6 pääsevät tavoittelemaan EFA-palkintoja

Euroopan elokuva-akatemia on julkistanut 53 fiktioelokuvaa, joiden joukosta valitaan ehdokkaat European Film Awards -gaalaan.

53 elokuvan joukossa on Suomesta Zaida Bergrothin ohjaama Tove ja Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Viime vuonna ensi-iltansa saanut Tove voitti viime viikolla seitsemän Jussi-palkintoa, mukaan lukien parhaan elokuvan Jussin. Hytti nro 6 palkittiin kesällä Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix’llä, ja Suomessa se tulee ensi-iltaan 29.10.2021.

EFA:n listoilla on myös elokuvasäätiön tukemia vähemmistöyhteistuotantoja: Fiktiolistalla on norjalaiselokuva The Innocents (ohj. Eskil Vogt) ja dokumenttilistalla ovat Miehityksen käsikirja (ohj. Avi Mograbi) sekä Joen toisella puolen (ohj. Antonia Kilian). Dokumenttielokuvien ehdokkuuksia tavoittelee 15 elokuvaa.

Elokuvat on valinnut listalle kuusihenkinen raati, jonka nimitti Euroopan elokuva-akatemian hallitus. Seuraavaksi yli 4000 akatemian jäsentä pääsee äänestämään ehdokkuuksista, jotka julkaistaan 8.11.2021 Sen jälkeen voittajat valitsee kahdeksanhenkinen raati. Euroopan elokuva-akatemian palkinnot jaetaan 11.12.2021 Berliinissä.

European Film Awards

Kuva: Hytti nro 6 / Sami Kuokkanen, © Elokuvayhtiö Aamu 2021