Tuotanto-osasto tiedottaa maaliskuussa

Tuotannon tukien syksyn hakuajat on päätetty. Pirjo Koskelo on huhtikuusta heinäkuun loppuun vapaalla, joten osaston työnjaossa on muutoksia. Markkinointi- ja levitystuki sekä tuki kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen siirtyvät Ilmari Arnkilille.

Syksyn 2022 hakuajat

Syksyllä 2022 tuotanto-osaston käsittelyyn tulevien valtionavustusten hakuajat päättyvät:

9.8.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

Kehittämis- ja tuotantotuki

Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

25.10.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

Kehittämis- ja tuotantotuki

Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

Elokuvasäätiön hallitus ei ole vielä päättänyt syksyn kokousaikatauluaan. Hakuilmoitukset ja päätösten julkaisuajankohdan julkaisemme verkkosivuillamme, kun hallitus on päättänyt päätöskokousajankohdista.

Muutoksia työnkuvissa

Pirjo Koskelo on sapattivapaalla 1.4.–31.7.2022. Hänen tehtäviään hoitaa Tiina Kivelä oheisen työnjaon mukaisesti.

Mira Kupari vastaa kaikista kehittämistukiin liittyvistä asioista 1.4.–30.9.2022.

Tuotanto-osaston työnjako ajalle 1.4.–31.7.2022

Markkinointi- ja levitystuki sekä tuki kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Tukimuodot ovat siirtyneet tuotanto-osastolta esitys- ja levitysosastolle. Näin ollen esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil (ilmari.arnkil@ses.fi) toimii kaikkien esitys- ja levitystoiminnan tukien käsittelijänä ja valmistelijana.

Tilinpäätökset 2021

Muistakaa ladata tuotantoyhtiön vahvistettu tilinpäätös 2021 Hakijan liitteisiin sen valmistuttua.

Tästä ei tarvitse lähettää tietoa Suomen elokuvasäätiöön.

Hyvää kevättä!