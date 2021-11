Valonsieppaaja ja Invisible Demons New Yorkissa

Pohjois-Amerikan keskeisiin dokumenttielokuvan festivaaleihin kuuluva DOC NYC järjestetään 12. kertaa 10.­–18.11.2021.

Valonsieppaaja on Charlotte Airaksen ohjaama lyhytdokumentti Juha Leiviskän arkkitehtuurista. Elokuvassa tutkitaan valon merkitystä Leiviskän luomissa rakennuksissa. Making Movies -tuotantoyhtiön Kaarle Ahon tuottama elokuva esitetään festivaalin Shorts: The Artists -näytöksessä. Valonsieppaajaa on aiemmin esitetty mm. DocPointissa ja Nordisk Panoramassa.

Rahul Jainin ohjaama Invisible Demons sai ensi-iltansa viime heinäkuussa Cannesin elokuvajuhlien erikoisohjelmistossa. Se kuvaa saasteiden vaikutusta ihmisten elämään Intian toiseksi suurimmassa kaupungissa Delhissä. Elokuvan on tuottanut Iikka Vehkalahti Toinen katse -yhtiöstä ja New Yorkissa se esitetään Kaleidoscope-kilpasarjassa. Suomessa elokuva tulee teattereihin 26.11.

Festivaalin ohjelmistossa on mukana myös August Joensalon ohjaama lyhytdokumentti Space Is Quite a Lot of Things. Transihmisten kokemuksista kertova opiskelijaelokuva voitti Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kotimaisen lyhytelokuvakilpailun Moving Images and People -palkinnon. New Yorkissa se on mukana Shorts: Modern Family -näytöksessä.

Elokuvasäätiön tukema vähimmistöyhteistuotanto, Rintu Thomasin ja Sushmit Ghoshin ohjaama Tulella kirjoitettua (engl. Writing with Fire) esitetään Winners Circle -sarjassa. Intialaiselokuvan osatuottaja on John Webster.

DOC NYC