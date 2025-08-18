Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä kylmää kyytiä av-alalle – leikkausesitykset vastoin hallituksen omia tavoitteita

Audiovisuaalisen alan yhteinen kannanotto Valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen 2026.

Valtiovarainministeri Riikka Purran talousarvioesitys vuodelle 2026 julkaistiin perjantaina 8.8. Audiovisuaalisen alan kannalta vakavaa huolta herättää kaksi leikkauskohdetta: Business Finlandin av-tuotantokannustin sekä taiteen ja kulttuurin edistämisen määrärahat. Leikkaukset olisivat vastoin hallituksen itse kevään kehysriihen yhteydessä julkaisemia linjauksia sekä tuoreita luovan alan kasvutavoitteita, jotka valtioneuvosto ja elinkeinoelämä ovat yhdessä kirjanneet.

Av-tuotantokannustin jälleen vaakalaudalla

Valtiovarainministeriö on jälleen poistanut Business Finlandin hallinnoiman av-tuotantokannustimen myöntövaltuuden ensi vuodelle (momentti 32.20.40), vastoin kaikkia valtionhallinnon kanssa yhdessä tehtyjä strategiapapereita, hallitusohjelmaa ja parlamentaarisen Yle-ryhmän mietintöä. Kaikissa näissä yhteyksissä on päinvastoin esitetty tämän toimivan ja valtiolle nettopositiivisen instrumentin vakiinnuttamista. Jopa valtioneuvoston omassa huhtikuun kasvuriihen tiedotteessa todettiin, ettei yritystukien leikkauksia kohdenneta av-alan tukiin.

Tämä on säästö, joka ei todellisuudessa ole säästö, sillä av-kannustin todistetusti tuottaa valtiolle enemmän kuin kustantaa. Lisäksi kannustin maksetaan vasta raportoitujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella, joten myönnetty raha on jo tullut takaisin valtion kassaan ennen kuin se lähtee Business Finlandin kassasta. Kannustin on olemassaolonsa aikana tuonut jo satojen miljoonien ulkomaiset investoinnit Suomeen. Toisin kuin useat muut yritystuet, kannustin tuottaa aina automaattisesti ja varmuudella hyötyä valtiontaloudelle sekä kansantaloudelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö onneksi esittää omassa talousarvioesityksessään 10 miljoonan euron myöntövaltuutta ja ala tukee voimakkaasti ministeri Puiston tahtoa palauttaa kannustin budjettiin. Vain niin tekemällä voidaan kasvustrategian mukaista kasvua ja kansainvälistymistä edistää.

Suomen elokuvasäätiön rahoitus uhkaa kutistua entisestään

Alkukesällä valtioneuvostosta ilmoitettiin, että kulttuurilta ei enää tällä vaalikaudella leikata.

Nyt opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osalta taiteen ja kulttuurin edistämisen määrärahoista valtiovarainministeriö olisi leikkaamassa 22 miljoonaa. Se on lähes neljännes koko momentista (29.80.50), ja jälleen kerran vastoin tuoreen Kulttuuripoliittisen selonteon ja Luovan talouden kasvustrategian tavoitteita. Leikkaus osuisi väistämättä myös Suomen elokuvasäätiön tukivaroihin, joita on jo vähennetty merkittävästi, sekä kulttuuriviennin ja alan järjestöjen tukiin.

Kulttuuripoliittisin perustein jaettavat elokuvasäätiön tuet tuottavat valtiolle enemmän kuin vievät, riippumatta siitä miten hyvin elokuva menestyy teattereissa. Esimerkiksi pitkän elokuvan tuotantotuet tulevat valtiolle takaisin tulona yli 1,2-kertaisena ja synnyttävät elokuvatuotantoa 2,5-kertaisena.

OKM:n omassa talousarvioesityksessä näitä leikkauksia ei ole. Ministeri Mari-Leena Talvitien ja Anders Adlercreutzin toivotaan puolustavan kulttuurin rahoitusta, joka on jo kärsinyt kokoaan suuremmista ja kohtuuttomista leikkauksista.

Mahdollisuus lisärahoitukseen alalle

Markkinatilanteesta johtuvasta historiallisessa kriisissä olevalle av-alalle nämä leikkaukset olisivat toteutuessaan merkittävä isku ja veisivät alalta liikevaihtoa useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Tämä olisi vastoin hallitusohjelmakirjauksia sekä kulttuuripoliittisen selonteon, luovan talouden kasvustrategian ja av-alan kasvusopimuksen tavoitteita. Samaan aikaan luovan alan rahoitusta edistävät lakihankkeet ovat jämähtäneet paikoilleen, selvityksistä ja hyvistä kirjauksista huolimatta. Näiden pikainen edistäminen voisi tuoda alalle uutta, valtion budjetin ulkopuolista rahoitusta ja parantaisi Suomen kilpailuasemaa kansainvälisellä markkinalla.

Nyt esitetyt teot eivät vastaa sanoja. Alan toimijat peräänkuuluttavat jo tehtyjen kirjausten noudattamista ja leikkausten perumista vastuuministereiden ehdotusten mukaisesti. Tämä on erittäin kriittistä koko alan elpymisen, työllisyyden turvaamisen ja hyvin alkaneen kasvun sekä kansainvälistymisen kannalta.

Audiovisual Producers Finland – APFI ry

Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Film Tampere

Kaakon elokuvakomissio Kopiosto ry

Lapin elokuvakomissio

Länsi-Suomen elokuvakomissio

Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Pohjois-Suomen elokuvakomissio

Suomen elokuvaohjaajaliitto ry

Suomen elokuvasäätiö

Suomen Filmikamari ry

Suomen Journalistiliitto ry

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry

Faktatietoa av-tuotantokannustimesta

Verrattuna vuoteen 2025, kun kannustimen valtuutus on ollut 10 mEUR tai vuoteen 2022, jolloin määräraha oli 20 mEUR, menetetään ensi vuonna tuloja seuraavasti, mikäli kannustin lopetetaan:

valtio menettää verotuloja vähintään 14-28 miljoonaa euroa (ennakonpidätykset, alv)

toimiala menettää liikevaihtoa vähintään 50-100 miljoonaa euroa

kansainvälisiä investointeja menetetään 30-60 miljoonaa euroa

tuotantopalveluissa ja draamatuotannoissa työllisyys laskee vähintään 50 prosentilla, iso merkitys erityisesti Tampereen, Turun ja Oulun seudulla sekä Lapissa, joissa paljon kansainvälisiä hankkeita.

lisäksi tulevat ympäröivien toimialojen suorat ja välilliset menetykset (mm. avustavat työtehtävät, majoitus ja catering, logistiikka, musiikin esitysoikeuskorvaukset ulkomailta, matkailu)

av-tuotantojen tuoma hyöty Suomen maakuvalle jää saamatta.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa

Audiovisual Producers Finland – APFI ry

p. 050 3450056

laura.kuulasmaa(a)apfi.fi