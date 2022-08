Hanna Västinsalon Palimpsest, saamelaisteosten Árran 360° ja yhteistuotanto Innocence Venetsiassa

Venetsian elokuvajuhlat järjestetään 31.8.–10.9.2022.

Kuva: Marja Helanderin teoksesta Áfruvvá (Mermaid) / Árran 360°

Hanna Västinsalon ohjaama elokuva Palimpsest on mukana Venetsian elokuvajuhlien Biennale College Cinema -ohjelmassa, jonka kautta Venetsian elokuvajuhlat rahoittaa mikrobudjetin elokuvia. Palimpsest pääsi ohjelmaan viime vuonna. Elokuvan on tuottanut Cyril Jacob Abraham ja siinä näyttelevät Riitta Havukainen, Emma Kilpimaa, Krista Kosonen, Kaisu Mäkelä, Leo Sjöman ja Antti Virmavirta.

Biennale College Cinema -näytössarjassa on Västinsalon elokuvan lisäksi vain kolme muuta elokuvaa. Kaksi vuotta sitten samassa sarjassa ensi-iltansa sai Hannaleena Haurun Fucking With Nobody (2020).

Israelilaisen Guy Davidin ohjaama dokumenttielokuva Innocence on mukana festivaalin Orizzonti-sarjassa. Se kertoo yhteiskunnan militarisoitumisesta: elokuva antaa päiväkirjojen kautta äänen nuorille, jotka kuolivat suorittaessaan asepalvelustaan Israelin puolustusvoimissa. Elokuvasäätiön tukema Innocence on Tanskan, Israelin, Suomen ja Islannin välinen yhteistuotanto, jota ovat Suomesta rahoittaneet myös AVEK ja Yle. Suomalainen yhteistuotantoyhtiö on Making Movies ja elokuvan äänisuunnittelusta vastaa Heikki Kossi.

Saamelaisia elokuvia ja digitaalisen taiteen teoksia esittelevä Árran 360° on osa Venetsian kuvataidebiennaalin Saamelaispaviljonkia. Hankkeeseen kuuluu teoksia kuudelta taiteilijalta eri puolilta Saamenmaata: Ann Holmgren Aurebekk, Elle Márjá Eira, Hans Pieski, Liselotte Wajstedt, Marja Helander ja Siljá Somby.

Kansainvälisen saamelaiselokuvan instituutin (ISFI) luotsaama Árran 360° saa ensi-iltansa 26.8 San Servololla. ISFI on toteuttanut hankkeen yhdessä Norjan elokuvainstituutin (NFI) ja Office for Contemporary Art Norwayn kanssa. Suomen elokuvasäätiö on yksi hankkeen rahoittajista.

