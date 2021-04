Viimeinen matadori, Punkkisota ja Lost Boys valittu Krakovaan

61. Krakovan elokuvajuhlat järjestetään 30.5.–6.6.2021.

Katariina Lillqvistin ohjaama lyhytanimaatio Viimeinen matadori saa ensi-iltansa Krakovan kansainvälisillä elokuvajuhlilla alkukesästä. Elokuva sijoittuu ostoskeskukseksi muutetulle härkätaisteluareenalle Kataloniassa. Eräänä iltana Venäjän presidentti eksyy samaan baariin matadorin kanssa. Lillqvistin, Tomas Rychetskyn ja Nils Claessonin tuottama elokuva on sekatekniikalla toteutettu neljän maan yhteistuotanto.

Joonas Berghällin ohjaama Punkkisota on festivaalin dokumenttielokuvien kansainvälisessä kilpasarjassa. Elokuva kertoo globaalista punkkitautiepidemiasta ja terveydenhuollon ongelmista. Elokuvassa ohjaaja Berghäll kiertää eri puolilla maailmaa tapaamassa sairastuneita ja asiantuntijoita. Suomessa elokuva on tulossa teatterilevitykseen näillä näkymin loppukeväästä. Sen ovat tuottaneet Berghäll ja Satu Majava.

Kansainvälisessä kilpasarjassa on mukana myös Joonas Neuvosen ja Sadri Centinkayan ohjaama Lost Boys. Elokuvan kansainvälinen ensi-ilta on huhtikuussa CPH:DOX-festivaalin pääkilpasarjassa ja se on valittu myös Toronton Hot Docs -festivaalille.

Krakovaan on valittu myös kansainväliset vähemmistöyhteistuotannot, elokuvasäätiön tukema Writing with Fire sekä Life of Ivanna.