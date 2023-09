Vilkas festivaalisyksy kotimaiselle elokuvalle!

Suomalaiset elokuvat kiertävät kansainvälisiä festivaaleja tänäkin syksynä.

Kuva: Antero Varovainen ja Onnenkivi. Kuvaaja: Dãvis Dambenieks/Art Films Production.

Opiskelijaelokuville palkintoja Nordisk Panoramasta

Malmössä päättyi juuri pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan tapahtuma Nordisk Panorama. Suomalaiset elokuvat menestyivät uusille tekijöille suunnatussa New Nordic Voice -kilpailussa, jonka tuomaristo päätti jakaa 5000 euron palkinnon pitkän dokumenttielokuvan ja lyhytelokuvan kesken. Palkinto meni Markus Toivon ohjaamalle dokumenttielokuvalle Wanha Markku ja Arman Zafarin ohjaamalle lyhytdraamalle Murtuma.

Wanha Markku palkittiin jo maaliskuussa Tampereen elokuvajuhlilla ja sitä on esitetty mm. Locarnon kriitikoiden viikolla. Kyseessä Joki Productions -tuotantoyhtiön ja Aalto-yliopiston ELO:n yhteistuotanto. Myös Murtuma on ELO:n tuotantoa. Se voitti viime viikolla Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin opiskelijaelokuvapalkinnon.

Nordisk Panoramassa palkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa pohjoismainen dokumenttielokuvatuottaja. Suomesta Dokumenttikillan asettama ehdokas oli Timo Korhonen, joka tunnetaan mm. Armotonta menoa – hoivatyön lauluja -elokuvan tuottajana. Palkinto meni Ruotsiin, tuottaja Stina Gardellille.

Nordisk Panoraman voittajat

Yhteistuotanto Siskoni palkittiin Venetsiassa

Elokuvasäätiön tukema ja Tuffi Filmsin osatuottama draamaelokuva Siskoni (Paradiset brinner) palkittiin Venetsian elokuvajuhlilla: ohjaaja Mika Gustafson voitti Orizzonti-sarjassa parhaan ohjaajan palkinnon. Ruotsalaiselokuvan työryhmässä on ollut mukana suomalaisia tekijöitä: lavastussuunnittelija Catharina Nyqvist Ehrnrooth, pukusuunnittelija Susse Roos, maskeeraussuunnittelija Kaisa Pätilä ja tuotantopäällikkö Annina Titoff. Elokuva on Hobab-yhtiön Nima Yousefin tuottama, ja suomalaisina osatuottajina ovat Venla Hellstedt ja Jenni Jauri Tuffi Filmsistä. Siskoni saa ensi-illan Suomessa vuoden 2024 alkupuolella, ja levityksestä vastaa Cinemanse.

Venetsian palkintotiedote

Antero Varovainen Schlingeliin

Arto Halosen ohjaama lastenelokuva Antero Varovainen ja Onnenkivi saa kansainvälisen ensi-iltansa nyt syyskuun lopulla Saksan Chemnitzissä, 28. kertaa järjestettävällä Schlingelin kansainvälisellä lasten- ja nuortenfestivaalilla.

Antero Varovainen ja Onnenkivi on tarina mielikuvituksen rikkaudesta ja onnen etsimisestä. Se kertoo sarjakuvia ja vampyyrikertomuksia ahmivasta Juliuksesta, joka tapaa kaupungin laitamilla hylätyssä talossa asuvan Antero Varovaisen, mansikkamehua juovan vampyyriksi. Halosen ja Jukka Itkosen käsikirjoittama ja Art Film Productionsin tuottama elokuva tulee Suomessa ensi-iltaan 13. lokakuuta.

Schlingelin erikoisohjelmistossa on myös useita festivaaleja kiertänyt, Juha Wuolijoen ohjaama Vinski ja näkymättömyyspulveri. Kaksi vuotta ensi-iltansa saanut lastenelokuva keräsi aikanaan 107 000 katsojaa elokuvateattereissa.

Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience 23.–30.9.2023

Pakoja & haaveita Varsovaan

Kaisa El Ramlyn ohjaama ja käsikirjoittama Pakoja & haaveita on kansainvälisessä ensi-illassa Varsovan elokuvajuhlien kilpasarjassa, joka on tarkoitettu ohjaajien ensimmäisille ja toisille pitkille elokuville.

Pakoja & haaveita on hullutteleva ja teatraalinen fantasia, joka rikkoo genrerajoja ja juhlii elämää muistuttamalla kuolemasta. Elokuvassa yhden päivän aikana, maantiellä keskellä kesäistä Suomea, yhdeksän sattumanvaraisen ihmisen ja karkumatkalla olevan koiran kohtalot risteävät peruuttamattomin seurauksin.

Draamakomedia esitettiin syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla ja sen teatteriensi-ilta on 1. joulukuuta. Elokuvan ovat tuottaneet Klaus Heydemann ja Erik Andersson Inland Film Companylle.

Varsovan Free Spirit -kilpailussa on mukana elokuvasäätiön tukema virolais-suomalainen yhteistuotanto, Rainer Sarnetin ohjaama The Invisible Fight. Elokuvan on osatuottanut Helsinki-filmi.

Warsaw International Film Festival 6.–15.10.2023

Peluri ja Je’vida Roomaan

Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama Peluri – Kuolema on elävien ongelma saa kansainvälisen ensi-iltansa Roomassa. Elokuva on Progressive Cinema -kilpasarjassa, jonka alaotsikkona on ”Visioni per il mondo di domani”, ”huomispäivän maailman näkymiä”.

Syyskuussa teatteriensi-iltaan tullut komedia kertoo ruumisautobisneksen halvimmista kuskeista Risto Kivestä ja Arto Niskasta, sekä näiden pyrkimyksistä luovia elämässä eteenpäin kohdalle osuneista karikoista huolimatta. Elokuvan on tuottanut Jani Pösö It’s Alive Filmsille.

Toinen suomalaiselokuva Roomassa on Katja Gauriloffin ohjaama draam Je’vida, joka esitetään Freestyle-nimisessä sarjassa. Kolttasaamenkielistä elokuvaa on esitetty jo Pohjois-Amerikassa Tribecan ja Toronton festivaaleilla, ja sen kotimainen ensi-ilta on 20. lokakuuta. Gauriloff on käsikirjoittanut elokuvan Niillas Holmbergin kanssa ja tuottajat ovat Joonas Berghäll, Satu Majava ja Anna Nuru Oktoberilta.

Rome Film Fest 18.–29.10.2023

Valoa valoa valoa Tallinnaan

Inari Niemen ohjaama ja Juuli Niemen käsikirjoittama elokuva Valoa valoa valoa on valittu Tallinnan Just Film -festivaalin nuortenelokuvien kilpasarjaan. Kyseessä on elokuvan kansainvälinen ensi-ilta. Lucy Loves Filmsin Oskari Hutun tuottama elokuva on Suomessa esitetty Espoo Cinén kotimaisen juhlaelokuvan paikalla ja sen teatteriensi-ilta kotimaassa on 13. lokakuuta.

Valoa valoa valoa perustuu Vilja-Tuulia Huotarisen samannimiseen romaaniin, joka voitti Finlandia Juniorin ilmestyessään vuonna 2011. Elokuvassa Mariia muistelee, kun keväällä 1986 hämäläiseen pikkukylään saapuu tyttö nimeltä Mimi, joka saa teini-ikäisen Mariian elämän hetkeksi täyteen valoa.

Just Film Youth and Children’s Film Festival 3.–19.11.2023